CJC, partener de 100.000 de euro într-un proiect transfrontalier

Sub denumirea „Reducerea riscului la inundații prin dezvoltarea tehnologiilor de informare și comunicare în regiunea transfrontalieră” (SIGRIT), Consiliul Județean Constanța (CJC) împreună cu ISU Dobrogea, cu RAJA Constanța, cu RAJDP Constanța și municipalitatea Dobrich au finalizat, ieri, derularea unui proiect cu finanțare PHARE, în valoare totală de aproximativ 690.000 de euro. În cadrul unei conferințe de presă, Sevil Sumanariu, șeful Direcției Integrare la Marea Neagră din cadrul CJC, a precizat că proiectul a fost depus în 2007, partenerii începând implementarea acestuia din aprilie 2008. Potrivit lui Sumanariu, CJC este singurul partener care a contribuit financiar, asigurând o cofinanțare de 100.000 de euro. Scopul proiectului a fost acela de a asigura suportul informațional și decizional pentru activitățile de prevenire și intervenție în situațiile de urgență de tip inundații. În urma implementării acestui proiect, s-a creat o rețea de colaborare cu municipalitatea Dobrich, precum și un Centru Județean de prevenire a situațiilor de urgență. De asemenea, directorii instituțiilor partenere au semnat, ieri, un acord, sub formula unui consorțiu - „Consorțiul GIS”, prin care părțile implicate vor stabili exact modalitatea de împărtășire a informațiilor aflate în bazele proprii de date. În plus, există și o pagină web a proiectului ce poate fi accesată de toți cei interesați să afle care sunt zonele cu risc de inundații, dar și informații generale despre localitățile constănțene. Site-ul (SIGRIT) este găzduit de pagina oficială a CJC (http://cjc.ro/).