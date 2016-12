CJC ia la bani mărunţi RAJDP. "V-aţi mărit salariile, să vedem dacă situaţia e aşa roz…"

CJC ia la bani mărunți RAJDP. "V-ați mărit salariile, să vedem dacă situația e așa roz…"

Alegerea unuia dintre cei doi vicepreședinți pentru preluarea atribuțiilor președintelui CJC a fost supusă din nou votului, la ședința ordinară a Consiliului Județean, întrunită ieri. Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi ca urmare a încetării ordinului prefectului de suspendare a activității lui Nicușor Constantinescu, din funcția de președinte al CJC, dar și pentru că acestuia i s-a menținut interdicția de a reveni la serviciu.Astfel, în urma votului, dintre cei doi vicepreședinți - Cristian Darie și Cristinel Dragomir - vicepreședintele Dragomir a fost reconfirmat, obținând 19 voturi „pentru”, două „împotrivă”. În urma votului, Dragomir rămâne în continuare cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Constanța.Un alt punct de pe ordinea de zi a fost revocarea Hotărârii CJ nr. 89 din 22 aprilie 2015 privind constituirea Comisiei de evaluare/selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța. Pentru că actualul șef al regiei Adrian Gâmbuțeanu a depus plângere în instanță, la Prefectură și la Consiliul Județean acuzându-l pe vicepreședintele Cristian Darie de „conflict de interese”, Darie a ales să se retragă. Cum sarcina coordonării regiei îi va reveni lui Dragomir, acesta a cerut RAJDP să prezinte un raport în plen, în fața tuturor consilierilor județeni, cu privire la situația regiei.„Regia a considerat, în ultima vreme, că nu se mai află în subordinea CJC. Având în vedere că Regia nu are o imagine bună și pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo, am solicitat acest raport. Tocmai pentru că nu știm care este situația regiei am solicitat o situație exactă. Știm care este situația vis a vis de ce înseamnă finanțare de la CJC, dar regia desfășoară și alte activități. S-au făcut niște măriri salariale, trebuiau să ne informeze în plenul CJC. Nu spun că e rău că s-au majorat, dar trebuie să știm și cine va suporta această cheltuială. Noi, CJC, finanțăm doar programele județene și programele de drumuri și poduri și m-aș bucura ca regia să aibă o situație așa roză să-și permită să mărească salariile. Până acum de regie s-a ocupat Darie, având în vedere că și-a dat demisia, am preluat eu coordonarea ei. Astăzi am votat noua comisie. Ca să nu fie vreo discuție cu privire la activitatea comisiei până la această dată, am hotărât să revocăm hotărârea și să votăm altă comisie. De aici înainte e problema comi-siei pe cine desemnează președinte!” a subliniat Dragomir.În cadrul ședinței de ieri și consilierul Nicolae Ciucă a luat cuvântul, solicitând ca toți șefii descentralizatelor din subordinea CJC să comunice problemele cu care se confruntă: „Îmi doresc ca directorii să nu mai fie numiți politic, ci doar pe criterii de performanță”.