CJC dă liber la transportul de peste 3,5 tone pe podul de la Agigea. Vezi cine are voie

Naveta

Salut . Din nefericire sunt navetist ( facultate ) ... Sa inteleg din acest articol ca , de azi putem sa trecem cu autobuzele de peste 3.5 tone peste pod ? Da sau nu ? De dimineata am fost la facultate si a trebuit sa coboram la pod , la pod am urcat in alt microbuz care ne-a trecut podul , dupa ce am trecut podul am urcat in alt autobuz care sa ne duca la gara ... Politistii sunt cu ochii in patru , nu glumesc , daca prind soferii ca au oameni in picoare , bang , amenda + carnetul suspendat ...Foarte urat din partea lor ... Acei soferi DOAR trec oamenii podul , NU fac curse . Vi cu autobuz mare 40+ de locuri (nu stiu cat are exact )+ inca cativa domni si doamne din agigea (care urca direct de la pod) si trebuie sa astepti pana treci , chiar daca la pod sunt 2 microbuze ... Se stia de atata timp ca podul are probleme . In alte tari se ridica un pod destul de repede , la noi ...