Cioroianu şi Băsescu au ajuns la un consens cu privire la ambasadori

Cioroianu și Băsescu au ajuns la un consens cu privire la ambasadori

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul de externe, Adrian Cioroianu, a anunțat, ieri, că a ajuns la un acord cu președintele Traian Băsescu asupra ambasadorilor care vor reprezenta România la Washington, Londra, Bruxelles și Moscova. Șeful diplomației a refuzat să facă public numele acestora și a spus că este o „chestiune de ore sau de câteva zile până când ele vor fi comunicate de Administrația Prezidențială“. „Sunt diplomați pe care îi cunoașteți, desprea care am vorbit în ultimele zile, profesioniști, oameni din minister“, a declarat ministrul la încheierea lucrărilor reu-niunii anuale a diplomației române. Întrebat cui aparțin propunerile -ministerului sau președintelui -, Cioroianu a spus că „prin dialog s-a ajuns la o concluzie comună“, iar acest acord „este dovada că pe calea dialogului se poate rezolva orice problemă“. Posturile de ambasadori de la Washington și Londra sunt vacante de mai mult de un an. Actualul ambasador al României de la UE, Lazăr Comănescu, își încheie mandatul. În ceea ce-l privește pe ambasadorul României la Moscova, Ioan Donca, aflat la post din 2005, ministrul Cioroianu a precizat că încă nu a fost declanșată procedura de rechemare, dar el va reveni la București însă nu „pentru că nu a făcut treabă bună“, ci pentru că este necesară „o schimbare de tonus într-o relație ce trebuie construită pe ideea pragmatismului“.Ministrul de externe, Adrian Cioroianu, a anunțat, ieri, că a ajuns la un acord cu președintele Traian Băsescu asupra ambasadorilor care vor reprezenta România la Washington, Londra, Bruxelles și Moscova. Șeful diplomației a refuzat să facă public numele acestora și a spus că este o „chestiune de ore sau de câteva zile până când ele vor fi comunicate de Administrația Prezidențială“. „Sunt diplomați pe care îi cunoașteți, desprea care am vorbit în ultimele zile, profesioniști, oameni din minister“, a declarat ministrul la încheierea lucrărilor reu-niunii anuale a diplomației române. Întrebat cui aparțin propunerile -ministerului sau președintelui -, Cioroianu a spus că „prin dialog s-a ajuns la o concluzie comună“, iar acest acord „este dovada că pe calea dialogului se poate rezolva orice problemă“. Posturile de ambasadori de la Washington și Londra sunt vacante de mai mult de un an. Actualul ambasador al României de la UE, Lazăr Comănescu, își încheie mandatul. În ceea ce-l privește pe ambasadorul României la Moscova, Ioan Donca, aflat la post din 2005, ministrul Cioroianu a precizat că încă nu a fost declanșată procedura de rechemare, dar el va reveni la București însă nu „pentru că nu a făcut treabă bună“, ci pentru că este necesară „o schimbare de tonus într-o relație ce trebuie construită pe ideea pragmatismului“.