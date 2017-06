Cioloș: Vă invităm să vă alăturați echipei Platformei România 100

Fostul premier Dacian Cioloș și o parte din echipa guvernului său invită cetățenii să se înscrie în Platforma România 100, "o mișcare cetățenească, deschisă, activă, care are ca obiective transformarea mediului civic și politic românesc și atingerea adevăratului potențial de dezvoltare a României"."Schimbarea este posibilă și trebuie să înceapă cu felul în care este guvernată România — transparent, deschis, cu onestitate, în dialog cu oamenii. Anul trecut am început să facem acest lucru împreună cu o echipă de oameni extraordinari, dedicați, încrezători că România poate și merită mai mult. Suntem convinși că suntem mulți, foarte mulți care credem același lucru. Ca popor, putem mai mult decât am arătat până acum. Schimbarea României poate să vină doar de la o implicare cetățenească activă și masivă. Vă invităm să veniți alături de noi, să vă alăturați echipei Platformei România 100. Vă invităm să schimbăm România. Împreună!", declară Dacian Cioloș, într-un comunicat de presă semnat împreună cu Vlad Voiculescu, Dragoș Pîslaru, Dragoș Tudorache și Alin Mituță, membri fondatori ai Platformei.Potrivit sursei citate, cetățenii care doresc "să participe la transformarea României, să se implice într-un proiect care să schimbe societatea românească și modul de face politici publice în România sunt invitați să se înscrie în Platformă sau să sprijine mișcarea la www.ro100.ro".