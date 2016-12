Cioloș: România propune crearea unui tribunal internațional împotriva terorismului

Premierul Dacian Cioloș a declarat, în contextul Summitului ASEM care a avut loc vineri și sâmbătă în Mongolia, la Ulan Bator, că prin crearea unui tribunal internațional împotriva terorismului, o inițiativă propusă de România și Spania, se va da un mesaj clar că se poate acționa la nivel multilateral și folosind instrumente mai puternice decât declarațiile politice."Aceste două zile de reuniuni au fost marcate de evenimentele din Franța și, în consecință, s-a discutat și despre modul în care să abordăm terorismul cu niște mecanisme mai clare și mai ferme decât declarațiile politice. S-au făcut și declarații politice și, de altfel, a existat o declarație a liderilor care au participat la acest Summit legat de evenimentele din Franța, dar și din alte părți din lume, unde au avut loc atentate în ultima perioadă. Iar astăzi, la discuția informală, pe care am avut-o, eu am reiterat un punct de vedere al României, o propunere a României, împreună cu Spania de altfel, să mergem dincolo de declarațiile politice și să găsim mijloace prin care să întărim capacitatea comunității internaționale de a reacționa în astfel de situații. Noi am propus crearea unui tribunal internațional împotriva terorismului, în care să fie tratate și judecate astfel de situații, pentru a da un mesaj clar că se poate acționa la nivel multilateral și folosind instrumente mai puternice decât declarațiile politice, instrumente juridice", a spus premierul Cioloș, într-o declarație acordată Radio România și publicată sâmbătă pe site-ul Guvernului.Prim-ministrul a adăugat că s-a convenit ca pe acest subiect să existe o coordonare în perioada următoare la nivel internațional.