Cioloş: "Nu voi candida, nu voi intra în niciun partid. Există viaţă şi după alegeri"

Cioloș: "Nu voi candida, nu voi intra în niciun partid. Există viață și după alegeri"

Premierul Dacian Cioloș a declarat, ieri, că, pentru a asigura stabilitatea României, a decis la începutul mandatului să nu candideze la alegerile parlamentare și nici să nu își facă un partid politic, afirmând totodată că speră „să existe viață și după alegerile parlamentare” și să fie „o viață activă”.„Avem nevoie în România de semne de stabilitate, tocmai pentru a da perspectivă și dezvoltare, și cu atât mai mult semne de stabilitate într-un an electoral. De stabilitate, de echilibru și de obiectivitate atât cât este posibilă atunci când ești împins să iei decizii, să tranșezi în unele momente pentru a putea merge mai departe. Tot din această perspectivă (...) și eu personal am spus la început că îmi asum această poziție de prim-ministru al României în acest an și pentru acest mandat și tocmai pentru a întări acest obiectiv pe care ni l-am asumat - stabilitate, echilibru, obiectivitate - am și spus că nu voi candida la alegerile parlamentare din acest an și nu voi intra într-un partid politic sau nu îmi voi crea un partid politic, tocmai pentru a-mi putea focaliza credibilitatea, atât cât o am, energia pe un proiect, chiar dacă de scurtă durată, care să dea sensul acestei stabilități, dar care să poată și să împingă lucrurile mai departe folosind toate forțele pozitive, constructive, proactive care doresc să susțină și să se implice în aceste proiecte. Sigur, asta nu înseamnă că nu există viață și după alegerile parlamentare. Sper să existe și sper să existe o viață activă”, a afirmat Cioloș în discursul său rostit la Bucharest Forum.