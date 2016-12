Cioloş, negocieri cu sindicatele: Vrem să venim cu o nouă propunere privind salarizarea

Cioloș, negocieri cu sindicatele: Vrem să venim cu o nouă propunere privind salarizarea

Vineri, 22 Aprilie 2016

Guvernul vrea să demareze din nou procesul de lucru și să vină în cel mai scurt timp cu o altă propunere de ordonanță de urgență privind salariile bugetarilor, a anunțat, vineri, Dacian Cioloș. Premierul și sindicatele s-au întâlnit, vineri, pentru a negocia legea salarizării, scrie romaniatv.net"Am tras niște concluzii și învățăminte din procesul ultimelor luni în discuțiile pe care l-am avut în interiorul Guvernului și modul de lucru în ceea ce privește legea salarizării. Am tras niște concluzii și legat de modul în care am organizat și modul în care a funcționat și dialogul cu dumneavoastră. Pornind de la aceste învățăminte, am vrea să resetăm cadrul de lucru și să redemarăm acest proces, în așa fel încât în cel mai scurt timp să reușim să venim cu o nouă propunere de ordonanță de urgență, care să aibă un obiectiv bine țintit, bine delimitat și care să vizeze nu atât o schimbare a legii actuale, cât o corectare a ei, (...) în limitele bugetului pe care îl putem aloca", le-a spus Dacian Cioloș membrilor Consiliului Național Tripartit, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.Premierul a insistat asupra faptului că obiectivul noului proiect este ca resursele disponibile să fie concentrate "acolo unde este cel mai mult nevoie și acolo unde impactul poate să fie cât mai mare.""Odată finalizat, sper eu cu succes acest proces, putem trece la o a doua fază și să regândim, după aplicarea acestei OUG, eventual o lege a salarizării care să aibă o abordare mai largă. Dorim să lucrăm la această ordonanță pornind de la principiul limitării resurselor pe care le mobilizăm (...) și am cerut Ministerului Finanțelor să vină cu o analiză pe care să fie în măsură să o prezinte și în fața dumneavoastră legată de calculele bugetare pe care noi le-am făcut și resursele pe care noi le putem degaja", a explicat Cioloș.Premierul Dacian Cioloș, vicepremierul Vasile Dîncu și ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, discută vineri la Guvern cu reprezentanții Consiliului Național Tripartit, din care fac parte reprezentanți ai Guvernului, președinții confederațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, un reprezentant al BNR, președintele CES și alți membri conveniți cu partenerii sociali.