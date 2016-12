Cioloş, lecţie predată în Parlament lui Dragnea: "Patriotismul înseamnă să ai bun simţ, să nu minţi, să îţi ţii cuvântul, să fii judecat după fapte"

1

PUSCARIASUL ATACA PREMIERUL

Dl Ciolos a facut o greseala grava . Imediat dupa ce a vorbit Dragnea , premierul ar fi ramas in istoria politica a Romaniei contemporane daca ar fi adaugat pe langa declaratia sa privind patriotismul , ca la fel de imortanta este si demnitatea care-l impiedica sa intre in dialog cu un puscarias , un om care a fost condamnat pentru una dintre cele mai grave fapte , intoarcerea democratiei cu fundul in sus prin modul in care a tratat alegerile electorale . Revenind la declaratia lui Dragnea , ne punem intrebarea : ce este mai rau , sa furi , sa fii corupt sau incompetent ? Sa admitem ca din lipsa de competenta , in scurtul timp avut la dispozitie Ciolos nu putea face mai mult sau a fac ut prost . Dar in anii de trista guvernare a PSD cand incompetenta a mers mana in mana cu hotia , rezultatele au fost mai bune ? In mare masura , afirmatia de mai sus este valabila si pentru fostele partide PDL si PNL . In spriinul afirmatiei aduc declaratia marelui liberal Hasotti care s-a prostituat politic in bordelul USL . Iata ce declara acest domn la vremea cand era gata sa-l credem ca era liberal pursange :( 18.04.2004 ) " PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid , malefic si ipocrit . . . .Am acuzat si acuz PSD de tradarea intereselor nationale , de subminarea economiei nationale , de atentat la democratie ....PSD este un partid fara Dumnezeu , fara credinta , ara rusine , fara lege ". Este prima si ultima data cand Hasotti a sus adevarul , adevar pe care l-a scuipat cand a intrat in USL . Si astazi , se gasesc politicianisti capabili sa arunce toate laturile in capul unui guvern care a aparut ca urmare a politicii falimentare PSD , PDL , PNL si a satelitilor lor . Nu ne mai mira nimic . Singura avantajata de actuala situatie din Romania este DNA care nu mai trebui sa-i caute pe raufacatori prin tara , avandu-i pe tori la indemnana in Parlamentul rusinii .