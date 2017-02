Ciolos, întrebat dacă ia în calcul înființarea unui partid: Mă gândesc și la asta. Mă gândesc la toate soluțiile

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, sambata, la Europa FM, ca se gandeste la mai multe variante pentru "a fi de folos" in Romania, inclusiv intrarea intr-un partid sau infiintarea unuia nou, insa ii este "teama" ca "lumea se plictiseste repede" de noile formatiuni, astfel incat analizeaza si alte forme de implicare, potrivit News.ro.Intrebat daca ia in calcul infiintarea unui nou partid, Ciolos a raspuns afirmativ. "Ma gandesc si la asta. Ma gandesc la toate solutiile", a spus el, adaugand ca doreste sa "valorifice" momentul actual din societatea romaneasca si doreste "sa fie de folos" in Romania."Analizand stadiul in care sunt, ma duce cu gandul ca in ultimii ani au aparut partide noi in Romania, dar cam toate au ramas acolo, se zbat sa intre in Parlament. Unele dintre ele nici nu au reusit. Pe de alta parte, partidele mai vechi pe care le avem si-au pierdut increderea. Ma intreb daca solutia e ca de fiecare data sa faci un partid nou, ramanand in aceeasi politica, sau sa gasesti modalitatea prin care sa schimbi modul in care se face politica, indiferent de partid", a afirmat fostul premier.Dacian Ciolos spune ca ia in calcul trei variante: sa stea "in afara partidelor" si sa isi aduca contributia in alte feluri de organizare, sa intre intr-un partid si de a incerca "prin propriul exemplu" sa arate ca se poate face si altfel de politica, dar si "solutia de a face un alt partid". El a precizat insa ca, fata de aceasta ultima solutie, are rezerve."Teama mea e ca lumea se plictiseste repede de un partid si iar se intoarce la ideea ca, pana la urma, toti sunt la fel", a spus fostul premier.Intrebat insa daca nu exclude aceasta varianta, Ciolos a confirmat: "Nu exclud".La inceputul lunii ianuarie, Dacian Ciolos spunea ca ia in calcul si infiintarea unei asociatii, construite pe baza Platformei Romania 100.