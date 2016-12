Cioloș îi cere ministrului Educației să acorde prioritate școlilor din mediul rural

Premierul Dacian Cioloș i-a cerut miercuri ministrului Educației, Mircea Dumitru, la începutul ședinței de Guvern, să acorde prioritate unităților de învățământ din mediul rural, dar și pachetului dedicat formării profesionale duale, în pregătirea noului an școlar."Așa cum am discutat la instalarea dumneavoastră, știu toată experiența și preocuparea pe care le aveți pe partea de învățământ universitar și pe partea de cercetare și nu am îndoieli că veți continua acolo proiectele bune care au fost începute", a declarat Cioloș.El a subliniat că o prioritate în ceea ce privește activitatea Ministerului Educației ar trebui să fie și învățământul primar și gimnazial."Sper să găsim timpul, energia, modalitățile ca să ne aplecăm mai mult și asupra învățământului preuniversitar, spre școala primară și gimnazială și aici v-aș ruga să pregătim noul an școlar încă de acum, după ce tragem deja primele concluzii în urma examenelor ce au avut loc, (...) să vedem ce măsuri trebuie luate peste vară ca să pregătim deja începerea noului an școlar", a spus Dacian Cioloș.Mai mult, premierul a spus că există fonduri care ar putea fi alocate școlilor din mediul rural care nu au putut fi deschise din cauza unor probleme logistice.