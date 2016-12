Cioloș: E foarte important ca politica partinică să iasă din școli

Premierul Dacian Cioloș spune că este foarte important ca politica de partid să nu mai existe la nivelul școlilor, în contextul în care astăzi au loc concursuri pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct de unități de învățământ."Astăzi susțin concursul pentru postul de director sau director adjunct în școlile din România circa 9.000 de profesori, deci 9.000 de candidați. Știți că am cerut Ministerului Educației și domnul ministru a organizat într-un timp relativ scurt dar, din punctul meu de vedere foarte judicios, acest concurs, în condițiile în care nu a mai fost organizat concurs pentru postul de director în școli din 2008. De ani de zile se fac numiri temporare, se fac demiteri apoi și iar numiri temporare. Nu numai că nu se poate asigura un management consistent și eficient în aceste condiții, dar mai pot să se facă și legături între aceste numiri și demiteri și (...) anumite acțiuni politice. E foarte important din punctul meu de vedere ca politica partinică să iasă din școli. Învățământul are nevoie de susținere politică, dar nu are nevoie de numiri politice la conducerea școlilor. Acolo trebuie profesioniști în primul rând, oameni dedicați managementului acestor școli și mai ales oameni care să aibă o perspectivă clară a unui mandat", a spus Cioloș la începutul ședinței de Guvern.Prim-ministrul a adăugat că le-a cerut și reprezentanților altor ministere să sprijine acest demers pentru a asigura transparența concursului."Sper deci să vedem, în urma acestui concurs, oameni la conducerea acestor școli profesioniști, cu obiective clare și care să poată să își asume aceste schimbări în bine pe care le așteptăm în învățământul preuniversitar", a precizat Cioloș, citat de Agerpres.