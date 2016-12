Cioloș: Actul de justiție este incomplet

Pentru ca actul de justiție să fie complet este nevoie de recuperarea bunurilor ilicite, a declarat joi premierul Dacian Cioloș."Ideea care ne-a animat în a progresa în acest an în activarea acestei agenții de recuperare a bunurilor ilicite este că actul de justiție este incomplet atât timp cât nu am recuperat și bunurile ilicite. Pentru ca actul de justiție să fie credibil și complet este importantă nu doar pedeapsa care este acordată, dar și recuperarea bunurilor obținute ilicit, pentru că altfel riscăm să slăbim actul de justiție și să slăbim forța deciziei sistemului judiciar", a spus Cioloș, citat de Agerpres, în deschiderea celei de-a VI-a Conferințe Pan-Europene a Oficiilor Naționale de Recuperare a Creanțelor din Uniunea Europeană, organizată la București de Comisia Europeană în cooperare cu Ministerul Justiției și Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate.Potrivit premierului, ideea construirii acestei agenții "există pe hârtie de mai multă vreme", însă ea nu a fost operaționalizată.