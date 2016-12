Cioloș: Acest Guvern nu se va atinge de Codul Fiscal

Premierul Dacian Cioloș a clarificat discuția pe care a avut-o cu liderul PSD Liviu Dragnea, afirmând că Guvernul pe care îl conduce nu va lua nicio decizie prin care să modifice Codul Fiscal."Analiza este limpede: acest Guvern nu se va atinge de Codul Fiscal. Cum este firesc, orice decizie de această amploare poate să fie luată, dacă se va considera necesar, doar de către viitorul guvern, legitimat de o majoritate în Parlament și de rezultatele alegerilor de duminică", a scris Cioloș pe Facebook.El a mai afirmat că în cadrul discuției, care, în opinia sa, "produs ceva tulburare", nu și-a dat acordul asupra prorogării unor termene pentru unele prevederi din Codul Fiscal."În cadrul discuției nu am spus că sunt de acord cu propunerea de prorogare pentru un an a unor prevederi din Codul Fiscal. Am zis că o voi analiza, dar că trebuie avute în vedere mai multe aspecte atât legale cât și de oportunitate", a precizat prim ministrul.Premierul Dacian Cioloș nu a confirmat în discuția de marți cu liderul PSD Liviu Dragnea faptul că acceptă propunerile de prorogare pentru un an a unor prevederi din Codul fiscal, a precizat anterior Executivul într-un comunicat de presă.