„Cine vorbeşte despre al doilea referendum nu cunoaşte Constituţia“

„Cine vorbește despre al doilea referendum nu cunoaște Constituția“

Emil Boc consideră că propunerea lui Eugen Nicolăescu de organizare a unui al doilea tur de scrutin al referendumului pentru demiterea președintelui este neconstituțională, în condițiile în care textul Constituției spune clar că se organizează un singur referendum, nu două.Potrivit Mediafax, fostul președinte al PDL, Emil Boc, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că cine vorbește de al doilea referendum în prelungirea primului nu cunoaște textul Constituției.„Cine vorbește de al doilea referendum în prelungirea primului nu cunoaște textul Constituției, care e foarte clar și explicit și spune că se organizează un singur referendum pentru demiterea președintelui și nu două. Orice soluție propusă de acest fel este neconstituțională și nu are acoperire nici în textul legii fundamentale și nici în legea în vigoare”, a spus Boc.Liderul PNL Eugen Nicolăescu susținea, ieri, că dacă CCR va invalida referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu, atunci Parlamentul are o singură cale, în sensul continuării consultării populare cu un al doilea tur de scrutin, el precizând, pentru RFI, că este vorba despre opinia sa personală.„Dacă la nivelul Curții se va opta pentru această variantă, nu s-au întrunit condițiile pentru confirmarea rezultatelor referendumului, aceas-tă concluzie va fi comunicată Parlamentului. Parlamentul, tot în baza unei hotărâri a Curții Constituționale va trebui să decidă calea de urmat. Și atunci, probabil, la nivelul Parlamentului va trebui să vedem care este calea de urmat. Eu cred că în acest moment o singură cale are Parlamentul și anume să constate că nu este simetrie juridică între alegerea și demiterea președintelui, că este nevoie să fie completată legislația, în sensul de a se finaliza și demiterea cu un al doilea tur de scrutin, un al doilea referendum, indiferent câți se prezintă la vot, așa cum este cu al doilea tur de scrutin la alegerea președintelui și să se continue referendumul cu al doilea tur de scrutin. Eu cred că asta este calea corectă și calea legislativă, impusă chiar de spiritul Constituției”, susține Nicolăescu, citat de RFI.