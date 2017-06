Cine vor fi miniştrii Guvernului Tudose

Cine vor fi miniștrii Guvernului Tudose

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, ieri, persoanele care vor fi investite ca miniștri ai noului Guvern Tudose.Astfel, Mihai Tudose va fi premier, Marcel Ciolacu - vicepremier fără portofoliu, Sevil Shhaideh (PSD) - viceprim-ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale, Grațiela Gavrilescu (ALDE) - viceprim-ministru, Ministerul Mediului, Carmen Dan (PSD) - Ministerul Afacerilor Interne, Teodor Meleșcanu (ALDE) - Ministerul Afacerilor Externe, Adrian Țuțuianu (PSD) - Ministerul Apărării Naționale, Tudorel Toader (tehnocrat) - Ministerul Justiției, Ionuț Mișa (PSD) - Ministerul Finanțelor, Mihai Fifor (PSD) - Ministerul Economiei, Ilan Laufer (PSD) - Ministerul pentru IMM-uri, Lia Olguța Vasilescu (PSD) - Ministerul Muncii, Liviu Pop (PSD) - Ministerul Educației, Lucian Romașcanu (PSD) - Ministerul Culturii, Florian Bodog (PSD) - Ministerul Sănătății, Toma Petcu (ALDE) - Ministerul Energiei, Petre Daea (PSD) - Ministerul Agriculturii, Răzvan Cuc (PSD) - Ministerul Transporturilor, Lucian Șova (PSD) - Ministerul Comunicațiilor, Marius Dunca (PSD) - Ministerul Sportului, Mircea Dobre (PSD) - Ministerul Turismului, Gabriel Petrea (PSD) - Ministerul pentru Dialog Social, Rovana Plumb (PSD) - Ministerul Fondurilor Europene, Victor Negrescu (PSD) - Ministerul pentru Afaceri Europene, Doina Pană (PSD) - Ministerul Apelor și Pădurilor, Andreea Păstârnac (PSD) - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Viorel Ilie (ALDE) - Ministerul pentru Relația cu Parlamentul.Pe de altă parte, premierul desemnat Mihai Tudose a declarat, ieri, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, că nu are sentimentul că a câștigat un premiu, precizând că prioritatea noului executiv va fi implementarea programului de guvernare.„Nu am sentimentul că am câștigat un premiu, ci dimpotrivă. Am fost desemnat să mă duc să muncesc pentru țară. Prioritatea va fi implementarea programului de guvernare cu un control politic foarte strict”, a spus Tudose.