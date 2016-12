Cine va beneficia de subvenţie pentru încălzire, la Constanţa

1

Saracie prin rotatie

Acum 50 de ani,comunistii au inventat cartela de paine.Ei hatarau cine trebuie sa manance,cat trebuie sa manance si cine trebuie sa intre in puscarie. In anii '80 am fost mai fericit,gaseam alimente numai la bufetul judetenei de partid.Politrucii imi spuneau cat trebuie sa mananc si ce trebuie sa vorbesc ca sa-mi dea voie sa fac pipi in bufetul lor.In anii '90 fesenistii au inventat cosul de solidaritate.Adica au bagat mana in cosul meu,ca sa umple cosul lor. Azi,Mazare si votacii lui,au hotarat sa-mi bage mana in buzunar,pentru linistea lor.Au tras o linie si au stabilit limitele saraciei.Dupa capul lor,bogatul are un venit de 1100 lei si 10 bani iar saracul are un venit de 1100 lei FIX.Si in loc sa-mi ia 10 bani din cosul meu,mi-au luat 200 de lei ca sa finantez eu giga-smecheria.Cu alte cuvinte,bogatul ajunge sa fie mai sarac decat saracul.La Navodari,un fesenist si mai destept a inventat roata sarcului.Cum sa va spun eu ? Roata saracului sau gigaloteria este un fel saracie prin rotatie.Unii au spus ca seamana cu roata lui Horea.Adica,trei luni te trage pe roata si o luna te lasa in pace cu conditia sa nu tipi in ziua cand te trage in teapa.