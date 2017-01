Cine sunt sfătuitorii primarului Decebal Făgădău

În acest moment, pe site-ul Primăriei Constanța au fost făcute publice numele celor patru consilieri personali ai primarului Decebal Făgădău, însă pentru a da dovadă de transparență totală, mai este nevoie ca acestora să li se adauge CV-urile personale, dar și declarațiile de avere și, eventual, veniturile cu care aceștia sunt retribuiți pentru munca lor.Așadar, cei patru care lucrează la cabinetul primarului sunt: Cristian Dumitru Fuior, inspector - Biroul Cabinet Primar, Dumitru Emanoil Moraru, Mihai Petre și Marian Pârjol - consilieri Biroul Cabinet Primar.Cristian Dumitru Fuior a fost membru UNPR, iar în anul 2012 a candidat atât la CJC, cât și la CLMC. Cu toate acestea, el nu a ocupat nici funcția de consilier local și nici pe cea de consilier județean. În viața personală este om de afaceri, iar ultimele informații despre el atestă faptul că este administrator la Eurogroup Connection SRL.Comisarul șef Dumitru Emanoil Moraru nu mai are nevoie de nicio prezentare, el fiind cunoscut în Constanța de pe vremea când era șef al mascaților de la DIAS. În anul 2000, Moraru a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Constanța. Comisarul șef Dumitru Emanoil Moraru a ieșit anticipat la pensie în anul 2012, fiind nevoit să recurgă la acest gest, în urma unui scandal, după ce mai multe fotografii indecente au fost publicate într-un cotidian național.Fostul consilier județean din partea PD Mihai Petre a devenit, începând cu data de 15 septembrie 2016, mâna dreaptă a primarului Decebal Făgădău. Fost adversar politic al administrației Mazăre, Mihai Petre susține că a făcut acest pas deoarece este convins că poate face o schimbare pozitivă în administrație numai dacă se implică din interior. El a mai spus că speră ca, prin noua sa calitate, să poată înlesni aplicarea programului său de guvernare locală, pe care l-a elaborat înaintea campaniei electorale pentru alegerile din 5 iunie 2016.Mihai Petre a trecut prin mai multe partide, respectiv PD, Forța Civică, M10. La alegerile locale de anul trecut, el a intenționat să candideze pentru funcția de primar al Constanței din postura de independent, însă a renunțat pe motiv că nu a reușit să strângă semnăturile necesare candidaturii.Marian Pârjol este cunoscut în mediul administrativ și diplomatic. În perioada 1999-2000, a fost secretar de stat, iar între 1996 și 1999, a fost prefect al județului Constanța din partea Convenției Democratice. Ulterior, a fost numit în funcția de ministru-adjunct al Funcției Publice, instituție precursoare a Ministerului Administrației Publice. Între 2001 - 2006, a deținut funcția de consul general adjunct - consilier economic la Consulatul României la New York. Din 2007, a fost ambasador al României în Nigeria, iar în ultimii ani, a fost consul general al României la New York.