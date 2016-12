CINE SUNT PRIMARII PSD DIN CONSTANŢA CARE L-AU FĂCUT PE IOHANNIS PREŞEDINTE

2

Schimbare in comportamentul electoratului

Asta dovedeste ca oamenii voteaza cum stiu ei, si ca s-au dus vremurile cand edilii le faceau un gratar la oameni in piata publica iar votul era garantat. Lumea a evoluat iar procesul se pare ca e ireversibil, odata inceput. Doamna Mocanu, de curiozitate, cum s-a votat la Cumpana? Pentru ca si acolo exista un bastion rosu in persoana pretioasei Mariana Gâju, care e un fel de Lia Olguta Vasilescu versiunea locala. Dar daca numele comunei n-a fost inserat in articol, probabil ca s-a votat ca la Craiova.