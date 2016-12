Cine sunt primarii constănţeni care se vor „şefii“ comunelor

Cine sunt primarii constănțeni care se vor „șefii“ comunelor

Membrii Filialei Județene a Asociației Comunelor din România se vor întruni, astăzi, pentru alegerea celor nouă membri ai Consiliului Director ce vor conduce ACoR în mandatul 2012-2016.Deși funcția de președinte nu este decisă prin votul tuturor membrilor ACoR, ci prin decizia Consiliului Director, există mai mulți candidați care aspiră la acest scaun. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, și primarul localității Cumpăna, Mariana Gâju, și-au exprimat intenția de a candida pentru funcția de președinte."Există grupuri de interese. Nu știu dacă particip la ședință"De asemenea, potrivit unor surse din cadrul ACoR, în cursa pentru scaunul de președinte s-ar putea lansa și primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigoi, însă acesta, contactat de "Cuget Liber", nici nu a infirmat nici nu a confirmat informația.Potrivit acestuia, funcția de președinte ACoR este una de reprezentare, nu de conducere. "În principiu, îmi doresc un loc în Consiliul Director. Nu este vorba de o candidatură la funcția de președinte pentru că membrii ACoR nu vor vota direct pentru alegerea președintelui. Vor fi aleși cei nouă membri, unul pentru fiecare regiune, care ulterior vor decide cine anume ocupă funcția de președinte. Din punctul meu de vedere, președintele ocupă o funcție de reprezentare, nu de conducere. Dacă voi participa, pentru că încă nu m-am decis dacă să merg sau nu, aș avea intenția să candidez pentru un loc în Consiliu, însă doar pentru a-mi reprezenta colegii, dacă aceștia îmi vor oferi susținerea. Sunt de părere că putem face treabă doar cu implicarea tuturor primarilor membri ACoR. Repet, nu știu dacă voi participa pentru că am rezerve asupra existenței unei reprezentări corecte și a unui vot echilibrat. De ceva vreme, în cadrul ACoR s-au format grupuri de interese, bine, e mult spus grupuri de interese, dar sunt grupuri cu țeluri comune. Pe de altă parte consider că fiecare dintre membrii ACoR are dreptul de a candida pentru Consiliu. (…)Cred că este nevoie de o mai mare implicare. Membrii sunt nemulțumiți de actuala conducere, din care fac parte și eu. Să fiu sincer și eu sunt nemulțumit de activitatea mea. Este nevoie de o altă abordare", a explicat Frigioi. Cu privire la proiectele pe care le are în vedere în eventualitatea în care va urma să ocupe funcția de președinte, Frigioi a precizat că va susține modificarea anumitor prevederi legislative care îi împiedică pe primari să își desfășoare activitatea. Mai mult, spune Frigioi, va dispune ca toți membrii ACoR să își plătească cotizațiile."La momentul actual, doar 18 UAT-uri (Unități Administrativ Teritoriale-n.r.) și-au plătit cotizația. Nu este vorba despre sume mari. Pentru o comună precum Crucea, cotizația este de 600 de lei, dar trebuie plătită", a declarat primarul. "Legea 215 și Legea ANI, se bat cap în cap!"Primarul localității Agigea, Cristian Cârjaliu, a explicat că are emoții în privința candidaturii, însă și le va stăpâni, pentru că, spune el, are proiecte importante pe care ar dori să le implementeze în cadrul ACoR. "Principalul aspect care aș vrea să-l am în vedere este transparența deciziilor Colegiului Director față de ceilalți membri ACoR. De asemenea, în cazul în care voi fi numit președinte, voi încerca, împreună cu colegii mei, să aduc o serie de modificări la câteva legi importante. Un exemplu concludent este legea ANI, care se bate cap în cap cu legea 215. Vreau să îi întreb pe cei care se află astăzi în conducerea ACoR ce au făcut pentru a stopa ANI să se manifeste precum poliția politică. Presiunile care se fac asupra primarilor de către această Agenție sunt nejustificate. Totodată, o să propun primarilor o altfel de colaborare, prin care experiența acumulată prin implementarea unor proiecte să fie împărtășită. Eu, personal, voi avea o disponibilitate de a comunica și o deschidere către toți membrii ACoR, indiferent de culoarea politică. De asemenea, voi colabora și cu Nicolae Matei pentru că există foarte multe proiecte pe care ACoR le poate dezvolta, la comun, cu Asociația Orașelor", a explicat, printre altele, Cârjaliu. "Voi candida iar, deși colegii m-au acuzat de lipsă de comunicare"Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a precizat că își va depune candidatura pentru un nou mandat de președinte ACoR, sau de membru al Consiliului Director, în ciuda criticilor aduse de colegi cu privire la activitatea de până acum. "Printre proiectele pe care le am în vedere în eventualitatea în care voi ajunge din nou președinte ACoR Constanța, prioritare sunt cele care fac referire la modificarea unor acte legislative. De asemenea, doresc să implic toate comunele în diverse proiecte pentru dezvoltarea profesională a angajaților din primărie de pe toate departamentele și să atingem un țel ce părea imposibil până acum: contractarea proiectelor cu finanțarea europeană nerambursabilă pentru reabilitarea infrastructurii. În plus, îmi propun să aduc toate cele 59 de comune în ACoR, pentru că momentan doar 47 sunt membre ale Asociației. Sigur, voi da dovadă de mai multă implicare.Am auzit reproșuri din partea colegilor cum că nu am comunicat proiectele tuturor membrilor ACoR. Am avut și eu greșelile mele, nimeni nu este perfect, însă consider că am luptat pentru drepturile tuturor comunelor", a precizat Gâju.