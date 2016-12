Cine sunt câştigătorii turneului internaţional de lupte tătăreşti organizat de UDTTMR

Cine sunt câștigătorii turneului internațional de lupte tătărești organizat de UDTTMR

Sâmbătă, 25 mai, a avut loc la Medgidia cea de-a patra ediție a Turneului Internațional de lupte tătărești „Trofeul Mării Negre”, manifestare organizată de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din România prin filiala Medgidia în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României.S-au înscris în competiție sportivi din Crimeea (Ucraina), Turcia, Bulgaria și România, concursul fiind structurat pe două categorii, respectiv 18 – 23 ani și „open”.La prima categorie, locurile I și II au revenit luptătorilor Yunusov Arsen și Seidov Ilimdar din Crimeea, în timp ce la „open” finala s-a disputat între Gelil Denis (locul I) și Saladin Baiar (locul II), ambii din România.La eveniment au luat parte și senatorul PSD Nicolae Moga, deputatul PNL Mihai Lupu, subsecretarul de stat din cadrul DRI Aledin Amet, subprefectul Iucsel Selamet, primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Füsun Aramaz, Șeful Cultului Musulman din România, Muftiul Muurat Iusuf.„Parte a identității noastre, kureșul este una dintre coordonatele care ne definesc pe noi, tătarii. Cunoscut drept sport tradițional al tătarilor, cu o vechime considerabilă, kureșul ne și apropie, astăzi, de semenii noștri de altă etnie, și mă refer aici la concurenții care provin din rândul populației majoritare și se înscriu în competițiile organizate de noi, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Spre marele nostru noroc, aici, în Dobrogea, tradiția kureșului s-a păstrat intactă, UDTTMR organizând an de an competiții în toate localitățile unde are filiale. Turneul de la Medgidia este o competiție aparte, având în vedere că are un caracter internațional și acest lucru nu este deloc întâmplător, noi intenționând să dezvoltăm cât mai mult acest sport. Personal îmi doresc ca pe perioada mandatului meu să reușesc să duc kureșul în rândul competițiilor sportive oficiale, iar acest lucru poate că este puțin mai dificil, dar nu imposibil, mai ales dacă ne gândim că noi, tătarii din Dobrogea, beneficiem de un atu extraordinar care constă în prietenia și suportul populației majoritare care ne-a fost mereu alături și ne-a ajutat de foarte multe ori să ne consolidăm valorile identitare. După cum vedeți, și astăzi ne-am bucurat de prezența alături de noi a senatorului Nicolae Moga, a deputatului Mihai Lupu, a primarului Marian Iordache, toți prieteni dragi nouă pe care știm că oricând ne putem baza și care au demonstrat de nenumărate ori că ne sunt alături atât la bine, cât și la greu, iar pentru asta nu putem decât să le mulțumim”, a declarat președintele Gelil Eserghep.