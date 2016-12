Cine sunt candidaţii pe care mizează PNL Constanţa la alegerile parlamentare

Cine sunt candidații pe care mizează PNL Constanța la alegerile parlamentare

„PNL Constanța a răspuns mesajului transmis de electorat, respectiv, cel prin care ni se spunea să reformăm clasa politică. Am ținut cont de acest aspect și pentru parlamentare avem o echipă unde pe locurile eligibile sunt 50% femei, oameni curajoși cărora nu le este frică să spună lucrurilor pe nume, oameni combativi care se vor lupta în Parlament pentru județul nostru. Din echipa de la Constanța fac parte doi decani și un rector, patru cadre universitare, un fost ministru, iar vârsta medie a candidaților este sub 45 de ani”, a spus Gheorghe Dragomir.La Senat, lista este deschisă de fostul rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Vergil Chițac, fost candidat al PNL la Primăria Constanța. Are 54 de ani, este căsătorit și are un copil.El este urmat de fostul ministru al Mediului, Lucia Ana Varga, în vârstă de 49 de ani.Pe locul al treilea pentru Senat se află avocatul Sorina Tușa, în vârstă de 36 de ani. Căsătorită și mamă a doi copii, Sorina Tușa a fost consilier local al municipiului Constanța, în mandatul trecut.Următorul candidat este Costel Stanca, în vârstă de 47 de ani. Este decan al Facultății de Navigație și Transport Naval din cadrul UMC Constanța.Lista continuă cu Mihnea Claudiu Drumea. La doar 39 de ani, el este doctor în drept la Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca și din septembrie 2015 este decanul Facultății de Științe Juridice și Științe Economice a Universității Spiru Haret Constanța.Nicolae Ciucă, pensionar și fost consilier județean în mandatul trecut, comple-tează lista la Senat, aceasta fiind închisă de actualul consilier județean Cristy Remus Băisan.La Camera Deputaților, PNL Constanța deschide lista cu Bogdan Huțucă. Născut la data de 10 iulie 1967 în Constanța, el este absolvent al Facultății de Finanțe, Credit, Contabilitate a Academiei de Studii Economice București și are studii de master în administrație publică. Timp de șase ani a ocupat funcția de director executiv al DGFP Constanța, iar în perioada mai - noiembrie 2012 a fost prefect al județului Constanța.Pe locul doi se află actualul consilier județean Robert Boroianu, în vârstă de 46 de ani. Este căsătorit și tată a patru copii. Absolvent al Facultății de Inginerie și Echipamente Navale din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, actualmente antreprenor de succes, Robert Boroianu se consideră un om echilibrat, loial, corect, dinamic și eficient.Lista continuă cu Ana Marcu, născută la data de 22 iunie 1966, în Constanța. De profesie economist, Ana Marcu are un copil și este absolventă a Academiei de Studii Economice București. Începând cu anul 2001 și până în prezent și-a desfășurat activitatea în domeniul bancar, iar în mandatul trecut a fost și consilier local al municipiului Constanța.Lista continuă cu George Niculescu, în vârstă de 36 de ani. Căsătorit și tată a doi copii, el este de profesie jurist. În prezent, este masterand AMA, profil Energie, la Academia de Studii Economice București și consilier județean. Totodată, ocupă funcția de director al SC OMB Grup Invest SA și administrator al unei firme.În continuare, pe lista pentru Camera Deputaților se mai află avocatul Oana Maria Florea, în vârstă de 38 de ani și medicul Ioan Tiberiu Tofolean, fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și, în prezent, profesor universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanța.Următorii candidați pe care se bazează PNL Constanța este cunoscutul activist civic, intrat recent în politică, specialist IT și comunicare, Cătălin Anghel, în vârstă de 43 de ani, și avocatul Felicia Ovanesian.Totodată, liberalii mai mizează pe consilierul județean Marian Crușoveanu, antreprenorul Stere Hira, lectorul universitar Ioan Solomon, Cristian Zahariuc, Nicolae Dudu și George Muhscină.Sloganul de campanie al PNL Constanța este „Oameni noi 100% pentru voi”, deoarece niciunul dintre actualii parlamentari liberali de la Constanța nu se mai regăsește pe liste.