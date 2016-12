Cine se bate pentru Primăria Ovidiu

Cu alegerile la poartă, actualii șefi ai administrațiilor locale din județul Constanța, dar și cei care râvnesc la această funcție, se pregătesc mai ceva decât pentru un examen. În ceea ce privește localitatea Ovidiu, aici „examinații” au strategii diferite, iar modul în care aceștia privesc candidatura pentru funcția de primar diferă de la partid la partid. Actualul edil al localității, pedelistul Dumitru Bocai, este relaxat în privința scrutinului ce va urma, declarând că frică are „numai față de Dumnezeu”.Pe cealaltă parte a baricadei, useliștii fac sondaje la comun și își pun mințile la contribuție pentru a găsi cel mai bun candidat care să-l „doboare” pe Bocai. Până la momentul actual, reprezentanții Uniunii au găsit două nume: Ciprian Hanganu de la PNL și Adrian Mânăstireanu din partea PSD. Totuși, se pare că nimic nu este bătut în cuie, iar decizia finală va veni din partea conducerii județene a celor două partide, care va avea sarcina de a decide dacă USL va avea candidat comun sau merge separat în luptă.„Când nu ai fost primar, nu poți decât să promiți“Întrebat dacă se teme de vreunul dintre contracandidații săi, primarul orașului Ovidiu a declarat: „Am 47 de ani și sunt un om trecut prin multe. Frică am numai față de Dumnezeu. Alegerile acestea sunt pentru mine ca un examen, iar examene am dat destule la viața mea. Sunt pregătit pentru alegeri așa cum m-am pregătit pentru fiecare test pe care a trebuit să îl trec până în prezent. Candidatura unui primar depinde de ceea ce a făcut în mandatul precedent. Când nu ai fost primar nu poți decât să promiți oamenilor că vei face și vei drege. Eu nu am făcut promisiuni nici în campania din 2008. Le-am spus atunci locuitorilor orașului că voi fi un altfel de primar și așa am și fost. Am realizări, de aceea nu mă tem. De fapt, nu pot să le numesc realizări pentru că, practic, nu am făcut altceva decât să-mi îndeplinesc obligațiile. Aceasta este slujba mea și sunt angajamentele pe care le le-am luat. Din tot ce mi-am propus am reușit să realizez în proporție de 90%. Mi-am dorit un oraș curat, vesel, plin de viață, fără industrie grea, adică fără poluare și fără pic de praf, adică asfaltat. Tocmai de aceea avem în desfășurare o inițiativă prin care se dorește asfaltarea a 37 de străzi. Acest proiect are o valoare de 2 milioane de euro. Licitația a fost realizată, dar există o contestație. Așa-i normal, fiind an electoral se mai fac și contestații ca să se întârzie proiectele primarului respectiv. Asta este, mergem mai departe. Toți au impresia că să fii primar e ca și cum ai ajunge la oala cu miere, dar nu este așa, mai ales când vine vorba de primăriile orașelor mai mici”.USL face sondajeÎn privința candidatului USL, nimic nu este sigur la momentul actual, deși potrivit propriilor spuse, președintele PNL Ovidiu, Ciprian Hanganu, ar fi cel mai bine plasat în sondaje din echipa social-liberală.„La momentul actual se efectuează sondaje, nu pot să vă spun nimic concret. Lucrăm împreună cu PSD la găsirea unui candidat optim. Din ce reiese în sondajele interne, PNL este cel mai bine plasat, iar eu, ca și candidat, am obținut cel mai bun procent, însă nu putem spune concret cine va candida. Conducerea județeană a PSD și a PNL se va reuni și va decide dacă vom merge, împreună sau separat și în funcție de această decizie, va desemna candidatul sau candidații. PSD a ales la rândul său un membru care ar putea reprezenta partidul în această luptă electorală, pe domnul Adrian Mânăstireanu. Rămâne ca decizia să fie luată la nivelul conducerii județene”, a explicat Hanganu.Cu privire la intențiile pe care le are cu orașul și proiectele pe care dorește să le implementeze în eventualitatea în care va câștiga alegerile pentru Primăria Ovidiu, liberalul a specificat: „În primul rând, cred că trebuie făcute investiții pentru partea de infrastructură, prin extinderea rețelei de alimentare cu apă și montarea unei stații de epurare în localitate. De asemenea, este necesară asfaltarea străzilor și înlocuirea rețelei de apă cu un sistem modern pentru satul Poiana. Mai există problema retrocedării terenurilor pentru oamenii din localitatea Nazarcea. Este o situație juridică destul de dificilă pe care mi-aș dori să o soluționez. În plus, îmi doresc implementarea a cât mai multe proiecte europene. Există deja două pe care le am în vedere: Faleza Ovidiu și un parc în suprafață de 2,5 de hectare”.Directorul Complexului Muzeal Constanța de Științe ale Naturii, Adrian Mânăstireanu a fost mai rezervat în afirmații. Contactat telefo-nic, pesedistul a menționat că, momentan, nu poate spune nimic despre candidatul PSD la Primăria Ovidiu.„Încă se fac sondaje, cred că în maxim o săptămână vom avea și rezultatele și vom putea spune concret cine anume va candida. Avem discuții cu liberalii, suntem chiar prieteni și vom colabora pentru a găsi cel mai bun om”, a declarat Mânăstireanu.Sondaje se efectuează la nivelul tuturor partidelor. De altfel, reprezen-tanții PPDD Constanța spun că în această perioadă fac sondaje pentru desemnarea persoanelor optime care să intre în cursa pentru administrațiile locale din județ, inclusiv pentru Primăria Ovidiu. Și UNPR este tot la stadiul de sondaje, iar potrivit președintelui organizației județene, George Lipoveanu, până la sfârșitul lunii se vor desemna oficial și candidații.