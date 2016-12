Cine s-a aflat alături de Vasile Blaga la Constanţa

Cine s-a aflat alături de Vasile Blaga la Constanța

Președintele PDL, Vasile Blaga, a fost prezent, marți seara, la Casa de Cultură din Constanța unde și-a prezentat moțiunea cu care dorește să câștige președinția partidului la Convenția Națională din 23 martie. Din echipa care îl susține i-au fost alături și au ținut discursuri publice, Gheorghe Flutur, Andreea Paul, Raluca Turcan și Traian Ungureanu.Secretarul general al PDL, Gheo-ghe Flutur, a declarat, la Constanța, în calitate de susținător al candidaturii lui Vasile Blaga la șefia partidului, că acesta se bazează pe o moțiune a oamenilor realiști, apreciind că pentru recuperarea electoratului pierdut de democrat-liberali este nevoie de multă muncă și de pragmatism.„Aș vrea să subliniez că în PDL este competiție, sunt alegeri, intrăm într-un maraton de prezentare a moțiunilor. Am ales să continui proiectul alături de Vasile Blaga în această moțiune curajoasă și, aș spune, moțiune a oamenilor realiști. De ce spun asta? Pentru că nu trebuie să crezi în minuni, nu există scurtătură ca să recuperăm electoratul pe care l-am pierdut, decât prin muncă, muncă extrem de consistentă și pragmatism”, a subliniat Flutur.În opinia sa, PDL trebuie să răspundă în perioada următoare la următoarele mari provocări: principal partid de opoziție, partidul care să coaguleze forțele de centru-dreapta, partidul care să genereze politici și soluții pentru România și partidul care să aplice aceste soluții.„Avem experiență, ne punem la dispoziție buna-credință și eu am încredere că PDL va recupera în perioada următoare electorat care astăzi are altă opțiune și va reprezenta cu cinste dreapta românească. De aceea, m-am alăturat acestei echipe - pentru consolidarea PDL, pentru reconstrucția PDL, pentru reprofesionalizarea PDL. Și sunt convins că toate aceste lucruri se pot realiza cu foarte multă muncă”, a afirmat Gheorghe Flutur.La rândul său, vicepreședintele PDL Andreea Paul a declarat că s-a alăturat moțiunii lui Vasile Blaga pentru că ea crede că actualul li-der al democrat-liberalilor este „unificatorul dreptei”.„Cred că Vasile Blaga este unificatorul, pentru că eu cred că el este cel mai bun organizator, în prezent, aflat în interiorul PDL. Aceasta este miza PDL în perioada următoare. Nu putem merge însă foarte mult pe forme și să neglijăm fondul. Cred că perioada următoare a PDL este cea care se centrează 95% pe muncă și 5 % pe imagine”, a spus Andreea Paul.Un alt vicepreședinte democrat-liberal care a semnat pentru candidatura lui Blaga și a fost prezent la Constanța alături de el, este Raluca Turcan.Ea a declarat că îl susține pe acesta la șefia partidului pentru că reconstrucția PDL poate fi făcută de un om care cunoaște și iubește formațiunea democrat-liberală.„Relansarea PDL se poate face doar prin revenirea la valori și prin muncă la firul ierbii, acolo unde trebuie refăcute organizații, unde trebuie sprijiniți oameni noi, unde trebuie deschis partidul. Reconstrucția PDL pentru a fi cât mai aproape de români o poate face un om care cunoaște PDL, un om care iubește PDL. Acel om este Vasile Blaga. PDL mai are nevoie de un lucru foarte important: să sudeze echipa PDL. Vasile Blaga poate uni oamenii care au valori solide, de nezdruncinat. Vasile Blaga cu siguranță nu dezbină, nu împarte oamenii în buni și răi, în noi și vechi, în reformați sau reformiști. Vasile Blaga unește Partidul Democrat Liberal”, a susținut Turcan.În favoarea candidaturii lui Vasile Blaga s-a exprimat și europarlamentarul Traian Ungureanu care a punctat în discursul său că moțiunea acestuia reprezintă un document politic de maximă importanță, care poate să satisfacă analiza cea mai riguroasă, făcută cu bună-credință de cei din interiorul partidului, precum și cei din afara partidului.Reamintim că tot evenimentul de prezentare a moțiunii lui Vasile Blaga, la Constanța, a fost moderat de președintele PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru. Așa cum aminteam și în ediția trecută, în sală s-au aflat aproximativ 1.000 de democrat-liberali constănțeni.