Cine pe cine susţine în PDL Constanţa

Cine pe cine susține în PDL Constanța

Cei trei candidați pentru funcția de președinte al Organizației Județene a PDL Constanța au intrat în campanie. Senatorul Mircea Banias, actualmente președinte interimar al PDL Constanța, Paul Brânză, director la Autoritatea Navală Română și vicepreședinte al PDL Constanța, și directorul Inspectoratului de Stat în Construcții, Christian Gigi Chiru, actualmente vicepreședinte al PDL Constanța, sunt cei trei grei ai filialei de la malul mării care își vor disputa funcția supre-mă a partidului la Constanța. Fiecare din cei trei candidați pornește cu șanse egale și fiecare speră să câștige. Totodată, fiecare candidat are un program cu care vrea să-și convingă colegii de partid să-l voteze în ziua de 12 martie, atunci când vor avea loc alegerile. În tot acest timp, cei trei trebuie să demonstreze colegilor de partid că au planuri serioase și că au capacitatea de a conduce așa cum trebuie filiala partidului din Constanța, cam zbuciumată în ultima perioadă. În timp ce Mircea Banias mizează pe aducerea unor oameni noi în partid, Paul Brânză spune că va depune eforturi ca cei care sunt să nu plece la alte formațiuni politice. De asemenea, Christian Gigi Chiru susține că dorește să facă o echipă puternică, iar oamenii care sunt să rămână în partid. Pe de altă parte, toți trei candidații doresc să câștige pe plan local alegerile din 2012, iar echipa Mazăre-Constantinescu să fie trimisă în opoziție. Mai mult, senatorul Mircea Banias și-a arătat deja disponibilitatea de a candida pentru Primăria Constanța în 2012 dacă, în urma sondajelor, va ieși că este cel mai bine plasat din filiala PDL Constanța. Pentru că sunt siguri pe forțele lor și, probabil, pe promisiunile colegilor din partid care le-au spus că-i vor vota, toți cei trei candidați susțin, individual, că vor câștiga. Concret, câștigător va fi cel care va obține din primul tur 50 plus 1 din voturi. În caz contrar, se va organiza un al doilea tur de scrutin. În timp ce Mircea Banias exclude un al doilea tur, ceilalți doi candidați iau în calcul și această variantă. „Nu pot sa iau în calcul o astfel de variantă pentru că sunt convins că eu voi ieși președinte din primul tur”, a declarat Mircea Banias. În schimb, atât Paul Brânză, cât și Christian Gigi Chiru au socotelile făcute și pentru un eventual tur doi. „Cred că eu voi câștiga din primul tur. În caz că nu voi ajunge în turul doi, îl voi susține pe Gigi Chiru pentru a câștiga funcția de președinte al Organizației Județene a PDL Constanța”, a spus Paul Brânză. La rândul lui, și Christian Gigi Chiru spune că, după calculele lui, va ieși învingător din primul tur. „Dacă nu ajung în turul doi, îl voi susține pe Paul Brânză pentru funcția de președinte”, a spus Chiru. În altă ordine de idei, în caz că în turul doi vor ajunge Brânză și Chiru, fiecare va merge pe forțele proprii și cel mai bun va câștiga. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla pe data de 12 martie, zi în care fiecare candidat își va da seama de valoarea pe care o are în interiorul partidului de la malul mării, dar și de felul în care este perceput de colegii de partid.