Cine le ia locul liberalilor în Guvern. Băsescu a semnat numirile interimarilor

Președintele Traian Băsescu a semnat, ieri, decretele prin care ia act de demisiile miniștrilor liberali, precum și pe cele de numire a interimarilor la portofoliile deținute de aceștia.„Primul-ministru a solicitat ca alte șapte ministere să fie ocupate de miniștri interimari, actuali membri ai Guvernului. Înțelegând că nu a terminat negocierile cu alte forma-țiuni politice cu privire la asigurarea unei majorități în Parlament, am fost de acord să semnez imediat decre-tele de numire a celor șapte noi miniștri interimari”, a declarat Bă-sescu, la Palatul Cotroceni. El a subliniat că, în acest moment, Executivul României are 9 ministere din 17 ocupate de interimari, ceea ce arată „un Guvern instabil”. „Am speranța că planificarea pe care o are primul-ministru, adică cel mai târziu marți săptămâna viitoare să treacă prin Parlament cu o nouă structură guvernamentală, se va întâmpla, pentru ca România să aibă un Guvern legitim și cu o majoritate parlamentară consolidată”, a adăugat Băsescu. În cursul dimineții de ieri, miniștrii liberali Mariana Câmpeanu, Eugen Nicolăescu, Gigel Știrbu, Ramona Mănescu, Mihai Voicu, Lucia Varga și Cristian David s-au prezentat la Palatul Victoria, unde și-au dat demisiile din funcții. În consecință, în jurul orei 11,00, premierul Victor Ponta a mers la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu Traian Băsescu despre situația guvernamentală, în urma deciziei PNL de a ieși de la guvernare. Astfel, Nicolae Bănicioiu, ministru al Tineretului și Sportului, a preluat interimatul Sănătății, Doina Pană, ministru delegat pentru Dialog Social, pe cel al Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, și Dan Șova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine, pe cel de la Transporturi. Totodată, ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, preia interimatul Culturii. Ministrul Mediului, Rovana Plumb, va prelua funcția de ministru delegat interimar pentru Ape, Păduri și Piscicultură, ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, pe cea de ministru delegat interimar pentru Relația cu Parlamentul, iar ministrul de Externe, Titus Corlățean, pe cea de ministru delegat interimar pentru Românii de Pretutindeni.