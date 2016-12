Cine l-a stresat cel mai tare pe Nicuşor Constantinescu în CJC

Cine l-a stresat cel mai tare pe Nicușor Constantinescu în CJC

Ştire online publicată Vineri, 24 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Consilierul județean Mihai Petre și-a prezentat, ieri, bilanțul celor trei ani de mandat. „Având în vedere că se împli-nesc trei ani de la depunerea jurământului în calitate de consilier județean, consider drept un gest firesc, dar și o responsabilitate față de cetățenii județului Constanța prezentarea unui succint bilanț de activitate al acestei perioade”, a declarat Mihai Petre. Printre altele, el a spus că, în cei trei ani de zile, a depus 35 de proiecte de hotărâre care au vizat în mod exclusiv teme de impor-tanță județeană, iar dintre acestea, 10 s-au materializat în hotărâri ale Consiliului Județean Constanța. Totodată, pe parcursul manda-tului, a sesizat Prefectura Constan-ța, de fiecare dată când a consi-derat că președintele CJC, Nicu-șor Constantinescu, și majorita-tea PSD-PNL au încălcat legislația în vigoare prin hotărârile adoptate. „În ceea ce privește soluționarea unor probleme extrem de grave ge-nerate pe parcursul acestei perioa-de de către proiectele propuse de președintele Consiliului Județean Constanța și adoptate de majori-tatea PSD-PNL, am trimis dom-nului Nicușor Daniel Constanti-nescu cinci scrisori care au vizat mai multe teme”, a mai adăugat Petre. Consilierul a mai precizat că, având în vedere că în toată această perioadă de timp relația de colaborare instituțională cu președintele CJC „poate fi definită ca un front de război”, consideră că fiecare hotărâre adoptată, dintre cele 35 propuse, poate fi privită ca o mare realizare. „Totuși, consider că cel mai important aspect al activității mele de consilier județean a fost sancțio-narea publică a hotărârilor adop-tate de majoritatea PSD-PNL, precum și a atitudinilor lui Nicușor Daniel Constantinescu care au vizat, la unison, distrugerea culturii în județul Constanța”, a mai afirmat Mihai Petre. În altă ordine de idei, el a promis că, și în ultimul an de mandat, își va continua demersurile în favoa-rea cetățenilor. În acest sens, Mihai Petre a făcut apel la locuitorii județului care au propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a Consiliului Județean Constanța.