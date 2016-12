Cine îşi doreşte şefia PSD Constanţa. Nicuşor Constantinescu iese din calcule

2

Exercitiu de imaginatie

Pai daca C-tinescu iese din schema pesedeului, ia sa vedem ce se intampla... O data ce nu mai esti in carti, te uita toti, cu exceptia procurorilor. Deci, de aia trage cu dinti sa nu fie trecut pe tusa. In rest, la C-ta, se doarme bine, batista e pe tambal, ca bizonul este mituit, prostit, votand in functie de mocangeala primita. Schema verificata.