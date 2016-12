Cine îi va lua locul lui Radu Mazăre în fruntea Constanţei

Consilierii locali chemați să decidă:

Cine îi va lua locul lui Radu Mazăre în fruntea Constanței

Aleșii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Constanța se întrunesc în ședință extraordinară, astăzi, 8 iunie, de la ora 11.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța. Întâlnirea are loc la inițiativa a 16 consilieri locali pentru a analiza proiectul de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor primarului municipiului Constanța ca urmare a încetării de drept a mandatului lui Radu Mazăre. Potrivit legii, aleșii locali vor urma să-l desemneze pe „succesorul” lui Radu Mazăre dintre viceprimarii Decebal Făgădău și Gabriel Stan.Acțiunea consilierilor locali are loc după ce, vineri, prefectul județului Constanța, Ion Constantin, a semnat ordinul de încetare a mandatului de primar înainte de termen al lui Radu Mazăre.„Având în vedere demisia domnului Radu-Ștefan Mazăre din funcția de primar al Municipiului Constanța, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr.71396/22.05.2015, procesul-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Constanța din data de 02.06.2015 prin care se ia act de demisia primarului și referatul secretarului Municipiului Constanța, comunicat prin adresa nr.77665/04.06.2015 și înregistrat la Instituția Prefectului - Județul Constanța sub nr.8890/04.06.2015, prefectul județului Constanța, domnul Constantin Ion, a emis ordinul nr. 261/05.06.2015 prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului Municipiului Constanța, domnul Radu-Ștefan Mazăre, urmare a demisiei acestuia”, se spune într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții Prefecturii Constanța.Reamintim că primarul Radu Mazăre aflat în arest preventiv într-un dosar acuzat de luare de mită, și-a dat demisia, la sfârșitul lunii mai, din funcția de edil al Municipiului Constanța. Demisia a fost înaintată Consiliului Local și Primăriei Municipiului Constanța și adusă la cunoștința prefectului județului Constanța, Ion Constantin. După semnarea ordinului de încetare a mandatului, practic, funcția a fost declarată vacantă urmând ca Guvernul României să decidă dacă vor avea loc sau nu alegeri anticipate.