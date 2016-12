CINE ŞI CUM VA REZOLVA PROBLEMA CÂINILOR MAIDANEZI DIN CONSTANŢA

1

SCAPATI-NE DE MAIDANEZI DAR SI DE OAMENII STRAZII

IN PARCUL TABACARIEI SUNT O GRAMADA DE DULAI MAIDANEZI MARI SI BINE CRESCUTI SI HRANITI, DAR E O MARE PROBLEMA IN ZONA TARA PITICILOR CONVIETUIESC CEI MAI MULTI DULAI CARE AU INCEPUT SA TREACA STRADA IN CARTIERUL DE BLOCURI IN PREAJMA BLOCURILOR:T3, T4, S5, LP2 SI DACA ZIUA MAI FUG DE LOCATARI DAR CUM SE INTUNECA SE DAU LA OAMENI SI MUSCA. VA RUGAM LUATI DULAII...PE LANGA DULAII MAIDANEZI MAI SUNT SI OAMENII STRAZII CARE S-AU INMULTITI ALARMANT IN TOMIS NORD MAI ALES INTRE TOMIS 3 SI CIRESICA MISUNA SI SUNT BETI DROGATI SI AGRESIVI IN PLINA ZI DAR SEARA SAU DE DIMINEATA PANA SE LUMINEAZA DACA VREI SA MERGI PRIN CARTIER CA PLECI SAU VI DE LA SERVICI E UN PERICOL PT CA NU STII DE CINE SA TE FERESTI MAI REPEDE DE DULAI SAU DE OAMENII STRAZII. IN PLINA ZI DACA ESTI FEMEIE SI TE INTALNESTI CU OAMENII STRAZII ESTI INJURATA AMENINTATA CA TE VIOLEAZA SAU TE OMOARA. DOMNULE FAADAU CONSTANTA NU E NUMAI CENTRUL CONSTANTEI SAU NUNUMAI TOALETAREA SPATIULUI VERDE CUI SI SIGURANTA PROSTILOR CARE VOTEAZA DIN 4 IN 4 ANI. VA RUGAM SCAPTI-NE SI DE DULAII MAIDANEZEI DAR SI DE OAMNEII STRAZII CARE MAI NOU VIN SI DIN ALTE OARASE ADUSI LA CERSIT LA FURTUREI AICI CA DE A INCEPUT SEZONUL.