Cine i-a luat faţa lui Mazăre la referendumul din Constanţa

6

dar de ce

s-a dat voie sa se deschida sectii de votare pentru 200.000 de turisti, cand capacitatile de cazare oficiale (hoteluri) sunt de doar 85.000? Si cum de au venit atiti turisti, cand toata sapatamina a fost furtuna si apa rece sloi? Mazare se insala mereu... este ciudat cum este tinut in functie... Masina de vot neocomunista de la Cta are -mereu- sincope cind e vorba de Bucuresti, dar nu da gres la locale... N-o fi o intelegere? Deja s-a repetat jocul de prea multe ori, pentru a fi simple intimplari...