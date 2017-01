Cine este Remus Cernea şi cum a aterizat în poala lui Mazăre

Cine este Remus Cernea și cum a aterizat în poala lui Mazăre

Campania electorală pentru alegerile parlamentare se apropie de final, candidații aflându-se într-o ultimă sforțare înaintea meciului decisiv: votul.De departe, USL pare echipa câștigătoare, afișând la start jucători cu experiență pe scena parlamentară. Însă, printre ei sunt și două transferuri de ultimă oră, politicieni parașutați, mai din silă, mai din milă, de la București. Mădălin Voicu și Remus Cernea. Dacă despre primul nu sunt prea multe de spus, notorietatea sa fiind una destul de ridicată, nu la fel stau lucrurile și în cazul mult mai tânărului Cernea. Din ce ligă vine, ce calități are sau ce știe el despre Constanța, nimeni nu știe mare lucru. Cert este că face parte din echipa lui Mazăre, la intervenția directă a lui Ponta.„Dintre parașutații acestui an, Remus Cernea este de de-parte cel mai vulne-rabil candidat al USL. Are câteva mari vul-nerabilități care l-ar putea duce sub 50%+1, adică l-ar face să piardă mandatul de parlamentar. De pildă, în anul 2005, Remus Cernea a participat la un miting de susținere a campaniei «Salvați Parcul Tăbăcărie». Practic, s-a poziționat cât se poate de clar împotriva administrației Mazăre. La câțiva ani distanță, Mazăre iese de mână cu Remus Cernea sau Remus Cernea se agață de bereta lui Mazăre, chiar dacă parcul a fost mutilat, și cere votul constănțenilor. Or, domnul Cernea ar trebui să ne spună nouă, constănțenilor, când a fost sincer: atunci, când a apărat Parcul Tăbăcărie de Radu Mazăre, sau acum, când se ține de mână cu Radu Mazăre?”, susține analistul politic Mihai Petre.Cu toate acestea, în prezent, Remus Cernea împânzește Colegiul 9 cu afișele și bannerele sale, investind fonduri serioase. Că or fi bani din buzunarul său, că i-a achitat Ponta nota de plată sau că a făcut cinste Mazăre cu materialele de campanie, este o altă necunoscută. Dar, dacă ne uităm mai atent la Cernea, observăm că pe lângă faptul că nu are nimic nici în clin, nici în mânecă cu Con-stanța, este și lefter. Halal candidat mon cher!, ar spune Caragiale. Potrivit de-clarației de avere, Cernea nu are nimic, nici casă, nici masă, nici mașină, nici serviciu, nici măcar o para în buzunar din care să își ia un sandwich de la McDonald’s. Oricum, așa candidat USL mai rar.„Însă vulnerabilitatea majoră a lui Remus Cernea este legată de faptul că domnia sa este un ateu declarat. În acest context, Remus Cernea a făcut mai multe declarații ciudate, dintre care se detașează una cel puțin revoltătoare: «România va fi cu ade-vărat liberă și democratică atunci când va avea președinte o femeie romă, lesbiană și atee, pentru că atunci oamenii înseamnă că vor alege un președinte trecând peste prejudecățile lor». Această declarație spune aproape totul despre Remus Cernea și valorile domniei sale”, a mai adăugat Mihai Petre.În concluzie, Remus Cernea păstrează profilul de candidat parașutat într-o comunitate doar din interese pur politice, fără nicio legătură cu viața, problemele și năzuințele oamenilor locului. Acum rămâne strict problema constănțenilor dacă acceptă un asemenea implant politic, votând un om pe care nu îl cunosc, dar pentru care Mazăre și Ponta se dau de ceasul morții.