Cine doreşte fotoliul de primar al oraşului Murfatlar

Cine dorește fotoliul de primar al orașului Murfatlar

La fel ca și în alte localități din județul Constanța, și la Murfatlar au început să se cunoască candidații care vor participa la alegerile locale pentru fotoliul de primar din data de 10 iunie.Democrat-liberalii sunt mândri de primarul orașului Murfatlar în fruntea căruia se află Gheorghe Cojocaru așa că vor merge în continuare pe mâna acestuia. La rândul lui, aflat la primul mandat, edilul Gheorghe Cojocaru dorește să continue proiectele începute.„Intenționez să mai candidez pentru un nou mandat de primar la alegerile din iunie. Am mai multe proiecte în lucru, la unele dintre ele am obținut deja finanțare, la altele încă aștept un răspuns și de aceea doresc să mai obțin încă un mandat”, a declarat Gheorghe Cojocaru.Revenind la lucrurile deja realizate în localitate, în acest mandat s-au asfaltat mai multe străzi și s-au făcut trotuare în oraș. S-a cumpărat o autogunoieră nouă, iar sistemul de iluminat public a fost reabilitat. De asemenea, s-au făcut proiecte pentru alimentarea cu energie electrică în mai multe zone și s-a construit o nouă sală de sport. Pe de altă parte, au fost înființate locuri de joacă pentru copii.„În orașul Murfatlar mai avem în lucru un teren de sport în aer liber cu nocturnă și gazon sintetic pe care sperăm să-l finalizăm cât mai curând. Totodată, nu am abandonat proiectul privind locuințele ANL. Deși toată procedura decurge foarte greoi nu am renunțat nicio clipă la acest proiect atât de util pentru tinerii din Murfatlar”, a mai spus Gheorghe Cojocaru care a făcut referire la proiectele pe care dorește să le ducă la capăt.Recent înființat, și Partidul Poporului Dan Diaconescu PPDD are filială la Murfatlar dar și candidat pentru primărie. Reprezentanții PPDD și-au desemnat deja candidatul partidului la această funcție, astfel că oamenii lui Dan Diaconescu vor merge pe mâna lui Remzi Bolat. „Nu am mai făcut parte din niciun partid politic până acum. M-am înscris în Partidul Poporului în luna noiembrie a anului trecut și sunt prim-vicepreședinte al filialei de la Murfatlar care are aproximativ 200 de membri”, a spus Remzi Bolat.În ceea ce privește USL, lucrurile nu sunt încă clare. Recent, reprezentanții PSD au declarat că încă se mai fac sondaje în localitate pentru a se stabili dacă se va merge pe candidat comun cu liberalii sau dacă își vor desemna candidatul propriu. Totuși, în caz că PSD va dori un candidat propriu, au apărut zvonuri cum că partidul nu va mai merge în alegeri cu același candidat de la alegerile din 2008, respectiv cu fostul primar Nicolae Crivineanu și că s-ar orienta spre omul de afaceri Valentin Saghiu.Deși are afaceri și prin Murfatlar, Valentin Saghiu nu are notorietate suficientă, motiv pentru care nu stă bine nici în sondajele comandate de PSD. În acest context, este posibil ca PSD să bată palma, la Murfatlar, cu liberalii și să meargă împreună în alegeri cu un candidat unic, respectiv cu Ion Vlădoi. „Aproximativ 99, 9 la sută voi candida. Acum nu știu exact dacă numai din partea PNL sau din partea USL. Voi primi un răspuns concret până la Paște. Știu că încă sunt discuții cu cei de la PSD deși chiar și în sondajul lor am înțeles că sunt primul clasat, însă este posibil ca și ei să aibă candidat propriu”, a declarat Ion Vlădoi care a mai candidat și în 2008 pentru fotoliul de primar al orașului Murfatlar.