Cine câştigă bătălia pentru Consiliul Judeţean?

nu mai vindeti

pielea ursului din padure! Chemati oamenii la vot si veti vedea ca intre ce se declara (de un esantion, sau de toti) unui necunoscut si ce se face in cabina de vot, e o mare diferenta. Cum va explicati faptu ca PSD a pierdut prezidentialele si referendumul pentru regiuni? De ce credeti ca electoratul s-a schimbat peste noaste, sarind in bratele lor? Ceva e putred. Ori in tehnica sondajului, ori adunarea informatiilor. Ori in raspunsuri. Citi constanteni au fost ieri la miting? Cine? Astea sunt probleme la care sa raspundeti. Nu facatura asta dubioasa. Nu uitati,oamenii din orasul asta pot sa pateaasca multe lucruri urite daca declara unui necunoscut ca nu sunt cu PZD! Fara sa poata sa se apere in vreun fel. Inca nu intelegeti mecanismele neodictaturii!