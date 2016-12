Cine are cele mai mari şanse să câştige Primăria Constanţa? Sondajul PNL va stabili candidatul

Cine are cele mai mari șanse să câștige Primăria Constanța? Sondajul PNL va stabili candidatul

În mai puțin de o săptămână, liberalii vor avea o viziune clară asupra a ceea ce-și doresc constănțenii pentru Primăria și Consiliul Județean Constanța la alegerile locale de anul viitor. Și asta pentru că, sondajul comandat de PNL Constanța se apropie de final.„În curând, vom avea rezultatele finale, încă se lucrează. Nu este vorba despre un simplu sondaj, ci despre o cercetare sociologică mult mai complexă. Vizează 1.200 de subiecți, interviurile se realizează față în față la domiciliul celui intervievat, marja de eroare este de 2,5%. Sperăm ca, la începutul săptămânii viitoare, să avem primele rezultate. Este vorba despre un chestionar mai lung cu multe întrebări. Cercetarea nu are în vedere numai candidații. Ea privește și o viziune globală asupra Constanței, asupra intenției de vot. Totodată, repet, nu este un simplu sondaj în care să fie incluși doar candidații din partea PNL Constanța. În această cercetare sociologică sunt incluse toate persoanele care și-au exprimat intenția de a candida la Primăria Constanța, atât de la PNL cât și de la celelalte partide”, a declarat prim-vicepreședintele Organizației Municipale a PNL Con-stanța, Dănuț Zepa An-tonoaea, cel care se ocupă de coordonarea sondajului.Așadar, practic, în sondajul comandat de PNL Constanța sunt luate în calcul numele celor patru liberali care și-au exprimat intenția de a candida la Primăria Constanța, respectiv, europarlamentarul Ramona Mănescu, consilierul local Iustin Fabian Roman, președintele Organizației Municipale a PNL Con-stanța, Robert Boroianu și directorul CERONAV, Ovidiu Cupșa. Totodată, mai sunt incluși Decebal Făgădău (PSD), Florin Gheorghe (UNPR), Claudiu Palaz (PMP), Mihai Petre (M10), Dumitru Bădrăgan (PER). Pe de altă parte, prim-vicepreședintele Organizației Municipale a PNL Con-stanța, Dănuț Zepa Antonoaea, a mai spus că asemenea cercetări se vor mai putea face și în alte localități importante din județul Constanța. De asemenea, el a precizat că, până la sfârșitul anului, se vor mai face și alte sondaje.Candidații trebuie stabiliți până la 1 decembrieZilele trecute, copreședintele PNL, Vasile Blaga, a declarat că până la 1 decembrie vor trebui stabiliți toți candi-dații partidului pentru alegerile locale din iunie 2016.„Va fi o vară activă pentru liberali pentru că s-ar putea să ajungem la guvernare chiar înainte de termenul în care mulți cred. Să fructificăm următoarele luni atât pentru a întări structurile din teritoriu, pentru a finaliza procesul de fuziune la nivelul tuturor localităților, dar și pentru a identifica cei mai buni candidați pe care să-i propunem în alegerile locale”, a declarat Vasile Blaga.El a mai spus că desemnarea candidaților se va face pe baza unor sondaje de opinie ce vor fi realizate de firme specializate ce oferă garanția unor rezultate credibile.La rândul său, copreședinte PNL Alina Gorghiu a subliniat faptul că nici ea și nici Vasile Blaga nu au „oameni preferați” în privința candidaturilor pentru locale.„Pentru noi nu este important pe ce filieră vin propunerile de candidatură. Nu facem distincție între foștii PDL-iști ori membrii vechiului PNL. Pentru noi important este să fie respectate criteriile de integritate și profesionalism, dar și un criteriu foarte important, neglijat până acum, acela ca posibilul candidat să dețină suportul comunității din zona unde candidează. Chiar dacă din sondaj par-tidul îl consideră Făt-Frumos ori Zâna cea Frumoasă, însă reiese că acel candidat nu are susținerea comunității, el nu va fi acceptat. Nu vom face distincție între locurile de unde vine candidatul respectiv, dar vom ține foarte mult cont de opțiunea alegătorilor din județ și din comunitate. Cred că este cel mai important lucru. Așa ne maximizăm șansele și așa se face o campanie profesionist și nu pe preferințe personale”, a spus Alina Gorghiu.