Cine a intrat oficial în competiţia PNL din Constanţa. "Partidul trebuie reformat şi redat membrilor săi"

Cine a intrat oficial în competiția PNL din Constanța. "Partidul trebuie reformat și redat membrilor săi"

Liberalii din Constanța se află în plină reorganizare a partidului, în această perioadă având loc alegeri în filialele din județ.Paralel, Comisia de Organizare și Des-fășurare a Alegerilor (CODA) constituită la nivelul Organizației Județene a PNL Constanța primește cererile de înscriere pentru cei care aspiră la diverse funcții în noul Birou Politic Județean ce urmează să fie ales peste aproximativ trei săptămâni.„Până la acest moment, pentru funcția de președinte au fost înregistrate doar două cereri: deputatul Bogdan Huțucă și consilierul local Mihaela Andrei. Cu toate că s-a vehiculat că și Cristy Baisan vrea să candideze pentru această funcție, deocamdată nu a fost înregistrată nicio cerere în acest sens. Cu toate acestea, mai este timp, ultima zi pentru depunerea cererilor fiind 22 aprilie”, a declarat pentru „Cuget Liber”, președintele CODA, Adrian Manole.În luna februarie, actualul președinte al PNL Constanța, fostul deputat Gheorghe Dragomir, a anunțat că mandatul său se va încheia în momentul în care va fi ales un nou lider. Mai mult, el a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat fiind nevoie de o echipă nouă care să revigoreze actuala filială.În acest context, deputatul liberal Bogdan Huțucă a anunțat oficial că va candida pentru șefia Organizației Județene a PNL Constanța. Anunțul a venit în prezența mai multor primari și consilieri județeni cărora Bogdan Huțucă le-a cerut susținerea.El a afirmat că își dorește o echipă responsabilă, care să renunțe la confortul personal și să nu fie conflictuală, o echipă în care implicarea să fie maximă, în care toți să fie disponibili să muncească pentru partid.„Va fi o muncă de echipă și nu doresc să fiu doar locomotivă pentru partid. Voi merge să vorbesc cu oamenii și în organizații pentru a le afla problemele, dar și pentru a ne cunoaște mai bine”, a declarat Bogdan Huțucă.În plus, el a explicat că nu dorește să fie singur la conducere, ci alături de o echipă echilibrată, o echipă care să aibă un program bine stabilit pentru a merge în teritoriu și a ține constant legătura cu liberalii din județ.Liberala Mihaela Andrei este, în momentul de față, consilier local însă, după ultimele decizii are aspirații mai mari în ce privește cariera sa politică. Dacă Bogdan Huțucă a ales să-și anunțe candidatura în cadrul unei conferințe de presă, Mihaela Andrei și-a anunțat candidatura printr-un mesaj pe Facebook.„Mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte la județ al PNL Constanța. Lipsa cotelor de gen, face din actuala echipă care se conturează în jurul celui care și-a anunțat candidatura, una dintre cele mai pline de testosteron echipe dintr-un partid. Femeile trebuie reprezentate. Femeile au acces la decizie prea puțin în zona politică, iar la Constanța la județ, mai deloc, deși reprezintă aproape jumătate din membrii Partidului Național Liberal. PNL nu înseamnă câteva persoane care, din păcate, mai sunt și misogine! E mult mai mult de atât! Și cine a trecut prin toate etapele, atunci când te înscrii într-un partid (membru, președinte secție de vot, membru în Biroul Municipal, membru în Biroul Județean, președinta Colegiului 10, membru CLEX, membru CJEX) știe! Partidul trebuie reformat și redat membrilor partidului!! Acei membriii care muncesc pe stradă în fiecare campanie electorală ca acele câteva persoane să ajungă parlamentari, consilieri, sau să aibă funcții în deconcentrate. Eu am să fiu președinta tuturor membrilor PNL. Mi-am depus candidatura și pentru că nu mi se pare corect ca președinția partidului să fie atribuită, predată, ci ea trebuie câștigată”, a spus liberala Mihaela Andrei, făcând referire și la faptul că, atunci când și-a anunțat candidatura Bogdan Huțucă a fost înconjurat numai de bărbați, nu și de colege din PNL.Și consilierul județean Cristy Băisan a anunțat că vrea să fie șeful liberalilor din județul Constanța. Cu toate acestea, până la acest moment, el nu a depus niciun document oficial în acest sens, ci s-a limitat doar la diverse acuzații la adresa actualei conducere care ar manipula liberalii pentru alegerea unor anumiți lideri.Alegerile pentru Organizația Județeană a PNL Constanța vor avea loc la data de 27 aprilie, la Casa de Cultură din Constanța.