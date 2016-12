Cinci zile de sărbătoare la Constanţa

Cinci zile de sărbătoare la Constanța

Prefectul Claudiu Palaz a invitat, ieri, toți factorii implicați în desfășurarea manifestațiilor dedicate împlinirii a 133 de ani de la reintegrarea Dobrogei în statul român și a zilei de 23 noiembrie 1878, momentul reinstalării adminis-trației românești și a armatei române în Constanța. Evenimentele se vor desfășura în perioada 21-25 noiembrie, iar organizatorii, cu care Palaz a dezbătut programul celor cinci zile de sărbătoare, vin din partea etniilor reprezentative pentru regiunea noastră și a instituțiilor de cultură de importanță. Potrivit prefectului, Sala Remus Opreanu va găzdui cele mai multe dintre activitățile ce vor avea loc în cinstea celor două evenimente.„Este prima dată când facem acest program cu minoritățile. Am luat această decizie deoarece Constanța este un mozaic al minorităților și pentru că eu mă consider și prefect machidon și turc și țigan. Nu sunt primul care a remarcat importanța minorităților în spațiul Dobrogean, primul a fost Remus Opreanu, de la el a venit intenția de conviețuire. De aceea am decis organizarea în comun a acestor manifestări. În plus, vor avea loc mai multe activități dedicate Cazinoului, realizate de către membrii Ordinului Arhitecților”, a declarat Claudiu Palaz.Mâncare tradițională, expoziții de artă și lansare de carteAstfel, potrivit programului, în cursul zilei de luni va avea loc vernisajul expoziției „Cazinoul Constanța” în cadrul căreia va fi prezentat istoricul clădirii, pornind de la perioada sa de glorie și până în prezent. Tot luni, studenții facultății de jurnalism Ovidius vor participa la un concurs de reportaje cu tema „Dobrogea văzută prin ochii viitorilor jurnaliști”. În plus, membrii comunității rușilor lipoveni au pregătit un program artistic și o expoziție de obiecte tradiționale ce include cărți, icoane și costume din portul popular.Ziua de marți va fi dedicată evenimentelor organizate de UDTR. Participanții se vor putea bucura de un program artistic susținut de corul Mehtap, un concert de vioară, expoziții de cărți și port tradițional, precum și alte activități specifice culturii turce.Miercuri va avea loc o masă rotundă organizată de studenții și profesorii Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității Ovidius. Ulterior, Comunitatea elenă „Elpis” a pregătit un program artistic, o lansare de carte a preotului Ioan Aurel Bolba și o expoziție de bucate tradiționale grecești.În cursul zilei de joi, ISJ va organiza finala concursului județean „133 de ani de la reintegrarea Dobrogei în statul român”, iar UDTTMR va avea un program artistic special realizat de ansamblul de dansuri tradiționale tătărești, o lansare de carte a scriitoarei Neriman Ibraim, o expoziție culinară precum și alte manifestații.Vineri, pentru programul Uniunii Armenilor din România, Ansamblul de dansuri tradiționale „Echmiadzin” și grupul vocal „Kgheghart” vor invita participanții la o intruziune în cultura și viața armânească.