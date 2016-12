Christian Gigi Chiru va candida la Primăria Constanţa indiferent de decizia partidului

Christian Gigi Chiru va candida la Primăria Constanța indiferent de decizia partidului

Președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, va candida cu certitudine la fotoliul de primar al municipiului Constanța, dorindu-și cu orice preț să fie alături de constănțeni, indiferent de decizia luată de partidul din care face parte. Primul pas pentru a putea candida a fost deja făcut, după cum a anunțat Christian Gigi Chiru în momentul în care a inaugurat sediul „Primăriei Constănțenilor”. Mai exact, este vorba despre schimbarea cărții de identitate, unde are deja trecută mutația pe Con-stanța, deoarece, după cum se știe, Chiru are domiciliul în Eforie, deși stă mai mult prin Constanța. Până în momentul de față, reprezentanții PDL nu au anunțat oficial candidatul partidului pentru fotoliul de primar al Constanței la ale-gerile locale din data de 10 iunie. Pe de altă parte, în interiorul organizației de la Constanța există deja două candidaturi pentru această funcție, cea a președintelui Christian Gigi Chiru și cea a consilierului județean Mihai Petre. După o prietenie pe care mulți nu o vedeau cu ochi buni, Chiru și Petre au ajuns să fie „la cuțite”, astfel că bătălia pentru candidatură este destul de mare, deși, teoretic, în urma unor sondaje, s-a stabilit că cele mai mari șanse din partea PDL le are Chiru. Cu toate acestea, este posibil să apară și un al treilea candidat agreat de conducerea centrală, astfel că Gigi Chiru și-a luat toate măsurile de precauție și a dat de înțeles că, indiferent de situație, el va candida pentru Primăria Constanța. „Mie îmi pasă cum arată cartierele Constanței, și arată lamentabil. Mie îmi pasă cum trăiesc oamenii, cum subzistă de fapt și i-am ascultat în ultimii ani plângându-se de toate lipsurile pentru care, se pare că nu găsim vinovați în Constanța. Eu, Chiru, afirm cu tărie, că și dacă partidul meu îmi va interzice să merg pe drumul pe care am pornit, nu o să mă opresc. Eu aparțin constănțenilor, nu partidului. Și gândurile mele bune se îndreaptă către constănțeni, împreună cu care trebuie să luptăm pentru a îndrepta multe lucruri greșite din ultimii 12 ani”, a declarat Gigi Chiru. Așadar, Chiru a lăsat să se înțeleagă că este hotărât să-și ducă proiectele începute mai departe cu voia sau fără voia partidului. Cu alte cuvinte, Chiru nu exclude o candidatură independentă dacă reprezentanții PDL de la Centru vor decide un alt candidat pentru Primăria Constanța, deși există asigurări că acest lucru nu se va întâmpla. În altă ordine de idei, panourile montate prin orașul Constanța care reprezentau Fundația Umanitară „Christian Gigi Chiru” au dispărut peste noapte, pe motiv că ar avea tentă electorală. În acest context, Chiru consideră că deja acesta este un semnal că actualul primar Radu Mazăre este speriat de a intra în competiție cu el.