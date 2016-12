Christian Gigi Chiru şi inspectorii civici au rezolvat 450 de probleme ale constănţenilor

1

Tot inaminte!

Mai, mai! C e mai repara el Chiru pe banda rulanta problemele constantenilor. Un fel de Captin Planet al orasului cu miros de branza. Va inchipuiti fratilor cat de saraci am fost noi fara acest erou civilizator care acum nu mai este portocaliu. Nuuuuuuuu! El este mov. Cred ca stiti cine poarta mov nu? Practic machedonul asta vopsit din portocaliu in mov vine si imi cere mie sa dau painea din mana pe friptua lui suculenta din pod. Raspunsul meu? FLIT!!!!