Chiru o dă pe Stavrositu afară pe uşă, ea intră cu statutul în mână pe geam

Naravul din fire,nu are lecuire !

Fara exceptii,toti membrii BPJ si BPL ,in frunte cu Chiru si Stavrositu,trebuie sa renunte la pozitiile lor...apoi,de ce nu,aceste personaje sa nu mai candideze...Este nevoie de cu totul alti oameni...asta daca cineve ,pe undeva,crede ca ar mai fi nevoie de PDL la Constanta...Daca nu se va intampla asa,caracterele urate ,ale celor care au adus partidul in aceasta situatie,vor da pe dinafara,din nou,iar istoria se va repeta...la infinit...Naravul din fire,nu are lecuire...Intr-un partid in care totul,dar absolut totul, se cumpara cu bani,situatia nu poate fi decat asa cum este...inclusiv membrii pedelei care au acceptat bani pentru a vota cu diferite prilejuri, sunt niste personaje de tot rasul...ma refer la sefii de OSV uri si la ceilalti dubiosi habarnamisti care se incoloneaza in spatele unuia sau altuia dintre cei autointitulati polliticieni constanteni,care.la randul lor, isi permit sa imprastie bani ,minciuni si promisiuni desarte...Daca stau si ma gandesc foarte,foarte serios,parerea mea ,de ultima ora,ar fi ca toti,fara exceptie,sunt in slujba ascunsa a PSD ului constantean...nu de alta ,dar prea nu exista opozitie in Constanta,decat declarativ-mediatic...or fi pesedistii atat de inteligenti incat sa "marioneteze" PDL ul in asa hal, incat, unora dintre noi sa li se para credibil ???? Mie,de mult timp mi-e lehamite,dar ma tot intreb,de unde atata iscusinta politica ...de unde atata smecherie...si bineinteles,de unde atat prostie ,din partea constantenilor ,de buna credinta...?