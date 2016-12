Chiru iese la atac cu plângeri penale

Președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, a anunțat, ieri, că a depus plângeri penale pe numele celor trei membri ai Biroului Electoral Județean care au votat pentru prelungirea referendumului cu o oră deși legea stabilește clar că referendumul are loc între orele 8.00-20.00. Totodată, liderul pedeliștilor constănțeni a anunțat că filiala PDL de la malul mării va lua atitudine față de manipularea grosolană din timpul referendumului exercitată de inițiatorii acestei consultări publice. „Anunțăm că îi vom susține pe primarii PDL, cărora li s-au făcut plângeri penale pentru evenimentele din 6 noiembrie, din timpul referendumului. Mai mult, vreau să vă spun că PDL a depus plângere penală pentru cei trei membri BEJ, Radu Volcinschi, Bogdan Alexan-dru Bola și Laurențiu Marin, pentru prelungirea perioadei de vot. De asemenea, vom lua atitudine față de manipularea grosolană exercitată de Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre. În acest sens, solicităm lui Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre să spună public rezultatele referendumului și rezultatul cheltuirii celor 20 de miliarde de lei. Demersul nostru de azi constituie îndeplinirea procedurilor prealabile de depunere a acțiunii în contencios administrativ. Solicit ca Nicușor Constantinescu să dea dovadă de bun simț și să recunoască eșecul referendumului, fără a mai prelungi data validării acestuia până în ianuarie 2012", a declarat Gigi Chiru.În altă ordine de idei, Chiru a precizat că, pe lângă plângerile penale depuse pe numele celor trei membri de la BEJ, le va solicita anchetatorilor ca acestora să le fie imputate și sumele cheltuite prin decizia luată. PDL își apără primariiLa conferința organizată ieri, la sediul PDL Constanța, alături de liderul constănțean s-a aflat și primarul localității Albești, Gheorghe Moldovan care, pe parcursul derulării referendumului de duminică, s-a ales cu plângere penală din partea celor de la PSD.Cei care i-au făcut plângerea îl acuză pe edilul din Albești că a rupt câteva buletine de vot.La rândul lui, Gheorghe Moldovan susține că plângerea este abuzivă și că organizatorii sunt vinovați deoarece de la una din secțiile de votare au lipsit buletine de vot.„Aproximativ 600 de buletine de vot au dispărut de la una dintre secțiile de votare din localitatea Cotu Văii. Buletinele au fost luate în cursul zilei de sâmbătă, membrii secției de votare semnând pentru aproximativ 900 astfel de documente. Buletinele au fost depuse și lăsate sub pază, dar în cursul zilei de duminică, membrii comisiei s-au trezit că au doar 346 de buletine. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că cei de la Consiliu Județean nu au trimis câte buletine trebuiau să trimită. Nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat, cei din comisie ar fi trebuit să observe dimineața când au ajuns, e o diferență vizibilă de la 900 la 300. Nu știu ce au făcut, nu le-au numărat dimineața, chiar nu-mi pot explica. Au fost ținute toată noaptea sub pază”, a spus primarul.El a mai adăugat că plângerea penală făcută pe numele lui este abuzivă deoarece nu a rupt niciun buletin de vot.„Nu sunt omul care să am un astfel de comportament. Cunosc prevederile legale și nu-mi permiteam să fac așa ceva”, a mai spus primarul Gheorghe Moldovan.