Chiru i-a dat zece motive lui Mazăre pentru care să îşi dea demisia

bai MD mai taci dracu din gura,ca altii n-au facut nimic decat sa vanda ce mai ramasese de pe vremea lu nea nicu,n-am vazut pe unu,inafara de mazare, sa faca ceva nou,sa infrumuseteze orasul,sa atraga turisti.pana sa vina mazare n-aveam nici lumina in cartierul meu,dapai strazi asfaltate ca tin minte cand era balta la putere ca avea niste gropi de 20 de ani in fata blocului,aia la tara aveau strazi mai bune decat noi.si pentru admiratoru,se pare ca el nu statea intr-un bloc in care tramvaiele ii zguduiau blocul,punand in pericol siguranta locatarilor,de asemenea nici zgomotul nu`l deranja.nu stiu daca va mai exista un om care sa schimbe atat de radical orasul,dar in mod sigur nu va fi cristian gigi chiru,ii e si rusine sa-si arate pe pamfletele lui partidul din care face parte.chiru nu face nimic decat sa arate constantei poate singurele 10 greseli care le-a facut,comparativ cu sutele de motive sa fie votat din nou sunt nesemnificative