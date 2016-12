Chiriţă a desfiinţat taxele de păşunat din Hârşova

Chiriță a desființat taxele de pășunat din Hârșova

Primarul Hârșovei, liberalul Ionel Chiriță a decis, împreună cu aleșii locali, desființarea taxelor pentru pășunat în anul 2008. Hotărârea a fost aprobată în cadrul unei ședințe de consiliu local susținute la finalul lunii martie și ea vine ca urmare a intenției edilului de „a ajuta proprietarii de ovine și bovine, astfel încât ei să folosească pășunile cu titlu gratuit”. Totodată, primarul Chiriță a ținut să precizeze: „Ceea ce își propune, de fapt, administrația publică locală este să acceseze, prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA) fonduri europene nerambursabile. Concret, în urma unor discuții cu ministrul Dacian Cioloș, am decis să depunem documentația necesară pentru a obține subvențiile pentru pășuni, iar răspunsul, cred eu, nu poate fi decât unul favorabil”. Potrivit declarațiilor sale, Chiriță nu-și face griji nici în ceea ce privește banii care rezultau până acum din colectarea taxelor și impozitelor pe pășuni și care nu vor mai intra la bugetul local pe anul în curs. „Era vorba de 51 de milioane de lei vechi, bani care reveneau bugetului local, deci nu o sumă foarte mare. În schimb, dacă vom intra în posesia subvențiilor pentru aceste pășuni vom beneficia de aproximativ 85.000 de euro. Prin urmare, vom rezolva două probleme: îi scutim pe oameni de taxe și impozite și sprijinim dezvoltarea pășunilor”. Chiriță a vorbit, de asemenea, despre planurile de viitor în ceea ce privește suprafața de pășuni din localitate: „Când am venit eu la primărie pășunile nu măsurau mai mult 700 de hectare. Astăzi, ele sunt în suprafață de 1.600 de hec-tare, iar scopul meu este de a atinge 2.500". În acest sens, edilul a explicat: „Voi face o cerere prin care voi solicita Agenției Do-meniului Statului o suplimentare de teren pentru pășuni. E vorba despre niște suprafețe neproductive, dar care, între timp, au fost recupe-rate”, a declarat Chiriță. Nu în ultimul rând, primarul PNL a ținut să-și motiveze decizia, susținând că obiectivul are o importanță majoră pentru oraș: „Are o mare relevanță pentru hârșoveni acest proiect și asta pentru că, în ciuda faptului că Hârșova este oraș, localitatea și-a păstrat, totuși, un pronunțat caracter agricol, iar creșterea animalelor are o pondere destul de mare. Vorbim, mai exact, de un număr de aproximativ 4000 de bovine, ovine și caprine și cred că cifra vorbește de la sine”, a conchis Ionel Chiriță.