Chirilă se aruncă în luptă cu Maria Stavrositu

Dle Chirila,afirmatiile dv sunt in general corecte si reale.Dar va limitati doar la a constata.Vreti echipa.Dar cu cine?Cine sunteti?Ce ati facut pana acum pentru organizatia municipala?Ce atitudine ati luat in BPJ fata de cei care sapa organizatia,ca de ex.Constantin care ofera mese la restaurante anumitor grupuri pentru a "face echipa"?Ce rol joaca Constantin in BPJ?Cine din BPJ a venit sa ajute organizatia,avand in vedere obligatiile statutare?Care sunt neregulile?Ce intelegeti prin interese comune?Ce atitudine ati luat impotriva consilierilor si directorilor de deconcentrate care sfideaza organizatia municipala si nu mai stiu nici unde este sediul?Problemele si neregulile manifestate in trecut si cele existente in prezent se datoreaza BPJ.Aici este buba.Asigurati mai intai stabilitatea si demnitatea la organizatia judeteana.Presedintele Boc s-a suparat deoarece a fost ales ca interimar o nulitate lipsita de personalitate ca dl Constantin pe care BPJ l-a ales prim- vicepresedinte.