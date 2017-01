Chesoi reactivează „oraşele”

După organizațiile din mediul rural

Chesoi reactivează „orașele”

Pe 23 septembrie va avea loc conferința județeană a PNȚCD Constanța. După câteva luni de interimat, țărăniștii constănțeni își vor alege la această dată noua conducere, după ce fostul președinte Liviu Scarlat a fost exclus din partid. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, liderul interimar al PNȚCD Constanța a anunțat că pregătirile pentru conferință au intrat în linie dreaptă. Prezent și el la conferința de presă, Adrian Țapliuc, membru în conducerea interimară a partidului, a anunțat că obiectivul principal al partidului în viitorul apropiat este reactivarea organizațiilor din mediul urban. Țapliuc a menționat că la nivelul comunelor organizațiile PNȚCD sunt bine organizate, probleme existând în prezent la orașe. În acest sens, pe 15 septembrie, la Cernavodă vor avea loc alegeri locale la PNȚCD. Aici partidul nu are sediu, motiv pentru care vor apela la sprijinul administrației locale. Va urma apoi reactivarea organizațiile de la Medgidia și Hârșova. Liderii interimari ai PNȚCD Constanța au mai anunțat ieri că partidul are în vedere organizarea unui sondaj de opinie pe localități, chestionarul fiind deja realizat, în vederea identificării viitorilor candidați pentru alegerile locale de anul viitor.Pe 23 septembrie va avea loc conferința județeană a PNȚCD Constanța. După câteva luni de interimat, țărăniștii constănțeni își vor alege la această dată noua conducere, după ce fostul președinte Liviu Scarlat a fost exclus din partid. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, liderul interimar al PNȚCD Constanța a anunțat că pregătirile pentru conferință au intrat în linie dreaptă. Prezent și el la conferința de presă, Adrian Țapliuc, membru în conducerea interimară a partidului, a anunțat că obiectivul principal al partidului în viitorul apropiat este reactivarea organizațiilor din mediul urban. Țapliuc a menționat că la nivelul comunelor organizațiile PNȚCD sunt bine organizate, probleme existând în prezent la orașe. În acest sens, pe 15 septembrie, la Cernavodă vor avea loc alegeri locale la PNȚCD. Aici partidul nu are sediu, motiv pentru care vor apela la sprijinul administrației locale. Va urma apoi reactivarea organizațiile de la Medgidia și Hârșova. Liderii interimari ai PNȚCD Constanța au mai anunțat ieri că partidul are în vedere organizarea unui sondaj de opinie pe localități, chestionarul fiind deja realizat, în vederea identificării viitorilor candidați pentru alegerile locale de anul viitor.