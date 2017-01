Chesoi e dispus să îl „detaşeze“ pe primarul PNŢCD din Cogealac la PD-L

Țărăniștii propun „soluția de compromis”

Chesoi e dispus să îl „detașeze“ pe primarul PNȚCD din Cogealac la PD-L

După ce, în timpul campaniei electorale pentru Parlamentul European primarul din Cogealac, Cati Hristu, a făcut lobby pentru democrat-liberali, mai nou, el recunoaște că este tentat de „convertirea” la PD-L Constanța. Motivul ar fi, se pare, dorința de a accesa fonduri, de a beneficia de sprijin din partea unui partid aflat în prezent la guvernare, în speță de la PD-L. Mai mult, reamintim că, grație campaniei făcute de Hristu, pedeliștii au obținut, la europarlamentare, un scor de 56% în comuna Cogealeac. În acest context, e interesant de remarcat modul în care liderul Organizației Județene a PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, privește intenția de debarcare a unui primar țărănist din partidul pe listele căruia a candidat și a câștigat mandatul de șef al administrației publice locale. Astfel, fără a fi foarte tranșant, Chesoi a explicat că vinovat s-ar face, înainte de toate „un sistem politic inechitabil, un sistem care corupe”. În opinia sa, primarii partidelor mici nu au nicio șansă de a-și respecta promisiunile făcute în perioada electorală și asta pentru că nu primesc sprijin nici de la Consiliul Județean, nici de la Guvern. „Sunt tentat să nu mă supăr pe primarul meu și îl voi lăsa să se prostitueze politic, pentru ca apoi să se întoarcă acasă, la partidul lui”, a precizat președintele PNȚCD Constanța. Totodată, Tudorel Chesoi a declarat că sprijinul pe care primarul țărănist îl pretinde de la PD-L are, și el, costurile lui: „PD-L îl va ajuta, probabil, dar nu fără să-i ceară nimic în schimb”. În pofida declarațiilor făcute de Hristu în ultima perioadă, PNȚCD nici nu se gândește să-l excludă. De altfel, ar pierde, în acest mod, unul din cei doi primari pe care îi mai are la nivelul județului Constanța: „Nu îl voi exclude. Cati Hristu va rămâne primar PNȚCD”, a punctat Chesoi. Noutatea e, însă, aceea că liderul țărăniștilor de la malul mării are de gând, într-un mod cu totul original, să… îl „detașeze” pe primarul care bate la ușile PD-L-ului: „Dacă e nevoie, îl detașăm. Rămâne primar PNȚCD, dar colaborează cu PD-L”. Aceasta a fost, din punctul de vedere al lui Tudorel Chesoi, cea mai fericită „soluție de compromis”. Menționăm, încă o dată, condițiile în care un primar își poate păstra mandatul până la următoarele alegeri locale. Astfel, potrivit Legii nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, articolul 15, alinatul (2) litera g1), „calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului”, pe lângă alte cazuri, și prin „pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales”. Prin urmare, pentru a părăsi un partid în favoarea altuia, păstrând, totuși, calitatea de șef al administrației publice locale, un primar trebuie să fie exclus din partidul pe lista căruia a candidat. Lucru pentru care, se pare, optează prea puține partide politice, de teama de a nu-și pierde membrii, cu atât mai mult cu cât aceștia sunt aleși locali.