Chelu-şi pune mâna-n cap

Chelu-și pune mâna-n cap

Primăria Constanța a demarat ieri programul de plantare a pomilor și floricelelor, acțiune care a debutat în parcul din Tomis II, acolo unde există și un club al pensionarilor inaugurat în această vară de administrația Mazăre. Prezent la eveniment, primarul Constanței a declarat că plantarea celor peste 6.000 de pomi și arbuști ornamentali este un proiect a cărui realizare a fost inițial programată pentru primăvara acestui an, însă, din cauza unor proceduri legale care au durat mult, a fost amânat. În ciuda faptului că actuala administrație nu a ezitat, până în prezent, să dea dovadă de „mărinimie“ în acordarea de autorizații de construcție pe fiecare spațiu verde din Constanța, indiferent cât de mic sau de mare, tot ea încearcă să readucă, în al douăsprezecelea ceas, o palidă culoare parcurilor din oraș. Firma desemnată câștigătoare în urma licitației publice deschise este S.C. Pomacost S.A., firește. Deși au existat doi participanți care au contestat rezultatul licitației, acesta a rămas definitiv în urma deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Obiectivul central al programului de plantare este de a mări suprafața de spații verzi și de a reabilita zonele verzi urbane. De la eveniment nu puteau lipsi pensionarii, fervenți susținători ai actualei administrații. Îmbulzindu-se, mai mult sau mai puțin agitați, pensionarii și-au exprimat, profitând de prezența edilului printre ei, doleanțele și nelămuririle de orice natură, chiar dacă ele erau departe de scopul anunțat al acțiunii de ieri. Întrebat despre susținerea financiară a proiectului, Radu Mazăre a declarat că banii provin din fonduri locale, dar și că administrația publică a depus dosare la Ministerul Integrării Europene în vederea continuării plantărilor, iar șansele de a accesa fonduri sunt mari. În ceea ce privește un proiect mai vechi - construirea mall-ului în Parcul Tăbăcăriei - Mazăre a făcut pe durul: „Nici nu se pune problema să se semneze autorizația de finalizare a lucrărilor până când nu vor planta numărul de pomi prevăzut“. De asemenea, edilul Constanței a declarat că are în vedere continuarea plantărilor de pomi și arbuști și în cursul anului viitor și că urmărește extinderea intravilanului prin amenajarea de parcuri. Plantarea celor peste 6.200 de pomi și 40.000 de bulbi va fi efectuată nu doar în parcurile centrale, în casetele stradale și la intersecții, ci și în cartierele mărginașe. Zonele din apropierea cluburilor de pensionari nu puteau - evident - să lipsească din planul suprafețelor de plantare. Profitând de prezența în număr destul de ridicat a pensionarilor, Mazăre și-a ținut obișnuitul discurs electoral despre viitoare realizări în folosul comunității.Primăria Constanța a demarat ieri programul de plantare a pomilor și floricelelor, acțiune care a debutat în parcul din Tomis II, acolo unde există și un club al pensionarilor inaugurat în această vară de administrația Mazăre. Prezent la eveniment, primarul Constanței a declarat că plantarea celor peste 6.000 de pomi și arbuști ornamentali este un proiect a cărui realizare a fost inițial programată pentru primăvara acestui an, însă, din cauza unor proceduri legale care au durat mult, a fost amânat. În ciuda faptului că actuala administrație nu a ezitat, până în prezent, să dea dovadă de „mărinimie“ în acordarea de autorizații de construcție pe fiecare spațiu verde din Constanța, indiferent cât de mic sau de mare, tot ea încearcă să readucă, în al douăsprezecelea ceas, o palidă culoare parcurilor din oraș. Firma desemnată câștigătoare în urma licitației publice deschise este S.C. Pomacost S.A., firește. Deși au existat doi participanți care au contestat rezultatul licitației, acesta a rămas definitiv în urma deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Obiectivul central al programului de plantare este de a mări suprafața de spații verzi și de a reabilita zonele verzi urbane. De la eveniment nu puteau lipsi pensionarii, fervenți susținători ai actualei administrații. Îmbulzindu-se, mai mult sau mai puțin agitați, pensionarii și-au exprimat, profitând de prezența edilului printre ei, doleanțele și nelămuririle de orice natură, chiar dacă ele erau departe de scopul anunțat al acțiunii de ieri. Întrebat despre susținerea financiară a proiectului, Radu Mazăre a declarat că banii provin din fonduri locale, dar și că administrația publică a depus dosare la Ministerul Integrării Europene în vederea continuării plantărilor, iar șansele de a accesa fonduri sunt mari. În ceea ce privește un proiect mai vechi - construirea mall-ului în Parcul Tăbăcăriei - Mazăre a făcut pe durul: „Nici nu se pune problema să se semneze autorizația de finalizare a lucrărilor până când nu vor planta numărul de pomi prevăzut“. De asemenea, edilul Constanței a declarat că are în vedere continuarea plantărilor de pomi și arbuști și în cursul anului viitor și că urmărește extinderea intravilanului prin amenajarea de parcuri. Plantarea celor peste 6.200 de pomi și 40.000 de bulbi va fi efectuată nu doar în parcurile centrale, în casetele stradale și la intersecții, ci și în cartierele mărginașe. Zonele din apropierea cluburilor de pensionari nu puteau - evident - să lipsească din planul suprafețelor de plantare. Profitând de prezența în număr destul de ridicat a pensionarilor, Mazăre și-a ținut obișnuitul discurs electoral despre viitoare realizări în folosul comunității.