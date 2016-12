Cetăţenii din cartierul Pod-Gară, vizitaţi de Marian Iordache

3

suntem in campanie!

Aaaaa,ma intreb de ce Iordache a vizitat locuitorii din aceasta zona a Medgidiei???!!!!! si-mi raspund tot eu: suntem in campanie. Da,da, suntem in campanie ca altfel n-ar fi aparut Iordache in acest peisaj. Timp de 4 ani nu a bagat in seama locuitorii si a stat ca un sobolan inchis in birou si acum a iesit din barlog. Ar trebui ca alegerile locale sa fie macar o data pe luna ca primarul care se crede Marean sa fie in preajma cetateanului. Mareane, promite acum cat mai ai timp ca de pe 10 iunie nu mai ai ce promite. Medgidia nu te mai vrea. Nu-ti este clar? o sa-ti desenez ca sa intelegi.NU votati mincinosul ! NU votati iordache!