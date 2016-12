„Cetăţenii au o alternativă, pot alege un profesionist“

1

Profesionistul Palaz

Profesionist in ce?Cat timp a fost prefect nu a ținut personal audiență nici 50 la suta deci îl durează in basca de cetățean.in plus a mentinut o stare conflictului in permanenta.rezultatele muncii lui se vad dupa cum s-au retrocedat terenurile agricole,adică sub orice critica,Nu merita ales.