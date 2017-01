Cernavodă va îmbrăca haine de sărbătoare! Încep zilele oraşului

Cernavodă va îmbrăca haine de sărbătoare! Încep zilele orașului

Începând de luni, 12 august, locuitorii din Cernavodă se vor bucura de o atmosferă festivă în cadrul sărbătorii dedicate zilelor orașului Cernavodă. La fel ca și în anii trecuți, aniversarea zilelor orașului va avea loc în preajma sărbătorii de Sfânta Maria. Manifestările dedicate zilelor orașului Cernavodă se vor desfășura pe stadionul „Ideal” din localitate timp de o săptămână respectiv în intervalul 12-18 august. În primele patru zile de spectacole, pe scenă vor urca artiști locali dar și membrii ansamblului folcloric „Mugurelul” și cei ai trupei de dans „Audeo”.Tot în cadrul primelor zile de spectacol Casa de Cultura „ID Chirescu” din Cernavodă va găzdui și ceremonia „Nunta de aur”, dedicată celor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Pe lângă premii în bani vârstnicii vor avea parte și de câteva surprize din partea administrației locale din Cernavodă.În centrul manifestărilor dedicate zilelor orașului Cernavodă va sta anul acesta campania de promovare și dezvoltare a turismului în oraș. Astfel, locuitorii din Cernavodă vor putea afla despre obiectivele principale care vor fi incluse în circuitul turistic al orașului. Printre acestea se numără mormântul de la Hinog, Cetatea Axiopolis,Crama Murfatlar, Podul Anghel Saligny, Zona Fosilieră sau adăpostul pentru animale Save The Dogs. Cernavodenii vor avea ocazia de a vizualiza clipuri de prezentare ale principalelor obiective turistice.Revenind la spectacolele organizate, printre artiștii consacrați care vor urca pe scenă în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică se află Andreea Bălan, Puya, Like Chocolate și mulți alții.În cele șapte zile de sărbătoare nu vor lipsi nici obișnuitele standuri cu produse tradiționale, jucării și artizanat. Pe lângă spectacole, locuitorii se vor putea relaxa la terasele special amenajate pentru sărbătoare și pentru amatorii de grătare și de băuturi reci. Administrația publică locală din Cernavodă pregătește și alte surprize locuitorilor care vor ieși în acest an să petreacă câteva zile de relaxare pe stadionul „Ideal” în cadrul manifestărilor dedicate zilelor orașului.